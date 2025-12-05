Sosh lance une nouvelle option sur son forfait bloqué pour faire payer les appels WiFi illimités à ses abonnés

La marque low-cost d’Orange lance une nouvelle option et fait payer les appels en WiFi à ses abonnés au forfait le moins onéreux.

Sosh propose désormais une nouvelle option pour les abonnés de son forfait bloqué 2h. Moyennant 1 euro supplémentaire par mois, il devient possible de passer des appels en illimité via le Wifi. Cette option d’appels Wifi illimités permet de joindre sans limites les numéros fixes et mobiles en France, hors appels vers l’étranger et numéros surtaxés, à condition d’être connecté à un réseau Wifi.

En pratique, un appel de 45 minutes vers un mobile français ne sera plus déduit des deux heures incluses dans le forfait. Pour en bénéficier, il suffit de souscrire l’option et de disposer d’un smartphone compatible VoWiFi, avec la fonction d’appels Wifi activée. . On peut cependant s’étonner que l’opérateur rendre ce service payant via une option, puisqu’en soi, l’utilisateur ne sollicite pas le réseau mobile de l’opérateur historique. Pour rappel, chez Free, le VoWiFi est inclus sans surcoût pour tous les abonnés, y compris le forfait 2€, depuis 2023, sans limites.

Pour les abonnés Sosh intéressés, il sera évidemment nécessaire de disposer d’un smartphone compatible et d’une connexion WiFi pour en profiter de bien vérifier d’être en WiFi avant le début de l’appel, afin d’éviter que ce dernier soit décompté des deux heures d’appels incluses initialement.

Source : via Alloforfait

