Free Mobile : la VoLTE et VoWiFi sont “désormais disponibles” pour tous ses abonnés, même au forfait 2€

Le déploiement est terminé, tous les abonnés Free Mobile peuvent désormais profiter de la voix sur 4G et sur WiFi.

“Le service IMS (VoLTE & VoWiFi) est désormais disponible et inclus gratuitement pour l’ensemble des abonnés Free Mobile. Pour le forfait 2€, l’option “Service de données” devra être activée depuis votre espace abonné afin qu’il fonctionne”, annonce ce 14 décembre Free via l’un de ses comptes X.

Après avoir lancé fin 2021 et début 2022 la voix sur 4G et sur Wifi seulement à destination de ses abonnés au forfait à 19,99€/mois, Free Mobile a étendu ces deux technologies il y a tout juste un mois à ses offres Série Free et Veepee. Ne manquaient plus que les abonnés au forfait 2€ pour boucler la boucle. Après un déploiement progressif au niveau national, l’opérateur leur permet désormais d’y accéder.

La VoLTE permet d’avoir un temps d’établissement appel plus rapide, une meilleure qualité sonore et de pouvoir continuer à naviguer en 4G pendant un appel. La VoWiFi vous permet de passer vos appels sur le réseau Wifi, une solution idéale lorsque la couverture mobile est trop faible dans les immeubles.

Il est aussi utile de préciser qu’il est nécessaire de disposer d’un smartphone compatible. Free permet de le savoir très facilement via une page dédiée. La VoLTE est activée par défaut pour la plupart des téléphones, toutefois il peut être nécessaire de l’activer soi-même. Pour la VoWiFi, Free invite à activer l’option Appels Wi-Fi directement sur votre smartphone, celle-ci est accessible depuis les réglages des “Données Cellulaires” ou directement dans les paramètres d’appel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox