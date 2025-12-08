Xavier Niel investit dans les robots humanoïdes à la française

Xavier Niel investit dans UMA, la start-up française qui veut créer l’assistant mécanique universel.

Le fondateur de Free vient d’entrer au capital d’UMA, une start-up française positionnée à la croisée de l’IA générative et de la robotique. Il rejoint pour l’occasion Guillaume Lample, cofondateur de Mistral AI, et Yann LeCun, responsable de l’IA chez Meta. Ensemble, ils soutiennent Universal Mechanical Assistant, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de l’IA physique, en automatisant des tâches aujourd’hui manuelles dans la logistique ou l’industrie manufacturière.

UMA veut s’imposer comme le futur leader européen de la robotique intelligente, alors que Tesla et plusieurs acteurs américains ont pris de l’avance, qu’Xpeng accélère en Chine et que l’Europe manque encore de champions dans ce domaine. La start-up a d’ailleurs profité d’un premier coup de projecteur lors de l’événement AI Pulse, organisé par Scaleway à Station F.

Fondée en septembre, UMA est dirigée par Rémi Cadene, ancien principal research scientist chez Hugging Face et ex-membre de l’équipe Optimus chez Tesla. À ses côtés, Simon Alibert, également passé par Hugging Face, et Pierre Sermanet, ancien de Google puis DeepMind, complètent l’équipe fondatrice.

Le projet assume son ancrage européen. « Nous nous concentrons sur le marché européen explique Rémi Cadene. C’est le meilleur selon nous : le tissu industriel est historique et, même si celui-ci a décliné, le savoir-faire subsiste. Par ailleurs, il y a un grand besoin d’automatisation en Europe. Grâce à notre technologie, nous sommes capables d’être compétitif pour répondre à ce besoin et de contribuer à la relocalisation. »

Dans cette optique, UMA développe deux plateformes : un robot mobile équipé de bras robotiques dextres et, à plus long terme, un robot humanoïde. « Ce seront des robots légers, sûrs par conception, qui seront conçus et plus tard fabriqués en Europe. Nous sommes en discussion avec Maxon, Schaeffler et des partenaires asiatiques. »

Des prototypes en cours et une commercialisation dès 2026

UMA prévoit de commercialiser son système robotique mobile dès l’année prochaine. Plusieurs pilotes sont en cours. « Nous itérons sur des prototypes, mais nous n’avons pas encore atteint le niveau de performances qui nous satisferait. La première compétence que nous cherchons, c’est que notre robot puisse attraper n’importe quel type d’objet et le ramasser si celui-ci tombe au sol. »

L’objectif est d’approcher la rapidité et la dextérité humaine. Rémi Cadene cite d’ailleurs un résultat important obtenu lors de son précédent projet : « Un modèle d’IA open source que nous avons développé dans le cadre du projet LeRobot est trois fois plus réactif qu’un humain pour pousser du doigt un petit cube. Cette approche est généralisable à des environnements industriels. Nous sommes convaincus de pouvoir le démontrer ces prochains mois. »

L’IA qui animera les robots d’UMA est développée en interne, mêlant apprentissage par imitation dans le monde réel et apprentissage par renforcement. Les tâches urgentes pourront être traitées localement via un système Nvidia Jetson embarqué, avant qu’un cloud ne prenne le relais pour coordonner une flotte de robots.

Mais la start-up évolue dans un secteur très compétitif. Aux États-Unis, des entreprises comme Figure, Apptronik, Tesla ou Physical Intelligence avancent très vite et attirent des investissements massifs. En Chine, d’autres acteurs misent sur des robots à bas coût. L’Europe n’est pas en reste, avec notamment Wandercraft et Neura Robotics. Source : Usine Nouvelle

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox