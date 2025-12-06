Freebox Pop et Ultra Essentiel : une règle cruciale à connaître pour profiter gratuitement de la nouvelle offre Canal+ La Chaîne

Nouveaux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, vous pouvez profiter gratuitement de Canal+ La Chaîne pendant trois mois, mais seulement à une condition : activer l’offre dans les deux mois qui suivent l’activation de votre Freebox. Au-delà de ce délai, l’avantage est définitivement perdu.

Canal+ a récemment lancé sa nouvelle formule « Canal+ La Chaîne », une offre recentrée autour du direct de la chaîne cryptée et d’un replay de courte durée, avec un peu plus de publicité qu’un abonnement classique. On y retrouve les derniers films et séries proposés par Canal+, le top match du mercredi de l’UEFA Champions League, deux rencontres par journée de Top 14, jusqu’à un match par journée de Premier League, l’intégralité des Grands Prix de Formule 1 et de Moto GP hors essais et qualifications, ainsi que les grandes émissions et programmes emblématiques de la chaîne.

Free se distingue en étant aujourd’hui le seul opérateur à intégrer cette formule dans ses offres. En réalité, il s’agit d’une évolution de « Canal+ La Chaîne en Live », déjà proposée sur certaines Freebox. Sur la Freebox Ultra, l’accès à Canal+ La Chaîne reste inclus. Sur Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, l’offre est offerte pendant 3 mois.

C’est là que la règle cruciale entre en jeu. Pour bénéficier des trois mois offerts, l’abonné doit impérativement souscrire à Canal+ La Chaîne auprès de Canal+ France dans un délai maximum de deux mois après l’activation de sa ligne Freebox. Si la souscription n’est pas réalisée dans ce laps de temps, la promotion ne peut plus être obtenue par la suite. Ceux qui respectent ce délai profitent de l’abonnement inclus pendant trois mois, plus le mois en cours au moment de la souscription, à condition de conserver une Freebox active sans impayés. En somme, seuls les nouveaux abonnés à ces offres Freebox peuvent profiter de cette gratuite.

À l’issue de cette période promotionnelle, l’abonnement se poursuit automatiquement au tarif en vigueur de 15,99 euros par mois, facturé directement par Canal+. La formule impose également quelques limites : un seul flux de visionnage simultané est autorisé et il n’est pas possible d’enregistrer les programmes, Canal+ La Chaîne se limitant donc uniquement au direct et au replay courte durée. Les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel qui disposaient déjà de Canal+ La Chaîne en Live vont être informés par e-mail de la bascule vers cette nouvelle offre. C’est peut-être déjà le cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox