Nouveau : Free inclut “Canal+ La Chaîne” pour certaines Freebox, qui remplace la Chaîne en Live avec un changement majeur

Free ajoute le replay à Canal+ La Chaîne, sans surcoût pour les abonnés Freebox.

Free annonce une nouveauté appréciable pour les abonnés Freebox Ultra et pour ceux ayant souscrit à l’option Canal+ La Chaîne. Le service « Canal+ La Chaîne En Live » devient « Canal+ La Chaîne » et s’enrichit désormais d’un service de replay intégré. Cette évolution est disponible sans aucun coût supplémentaire. Free reste d’ailleurs le seul opérateur à inclure cette chaîne dans une offre fixe.

Grâce à ce replay courte durée, les abonnés pourront revoir facilement les programmes phares diffusés sur Canal+ La Chaîne. Parmi les contenus mis en avant figurent des films récents comme Minecraft, Mickey 17, Dragons dès le 25 décembre, Mission Impossible The Final Reckoning dès le 1er janvier et bien d’autres.

Côté séries et divertissements, les abonnés retrouveront la saison 3 de Validé, L’heure zéro adaptée d’Agatha Christie, Les Sentinelles ou encore la saison 2 de Loups Garous dès le 5 décembre. Le catalogue inclut aussi plusieurs émissions et productions originales diffusées sur Canal+ comme Tsamere, Lecaplain, Ferrari La Tournée du Trio, Hot Ones, En Aparté ou encore le documentaire Thomas Ramos Point par Point.

Qui peut en profiter ?

Le replay est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra, pour qui l’offre est incluse dans l’abonnement, annonce l’opérateur. Il s’ouvre également aux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop ayant souscrit à l’option Canal+ La Chaîne. Les abonnés déjà existants recevront l’accès dans les prochains jours et seront informés par email. Pour rappel, l’option est offerte pendant 3 mois puis facturée 15.99€/mois, dans un délai maximum de deux mois après l’activation de la ligne Freebox.

Pour en profiter, il suffit d’ouvrir l’application Canal+, sur la Freebox ou en mobilité depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Avec l’ajout du replay, c’est une nouvelle dimension que prend son offre premium.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox