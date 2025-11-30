Les nouveautés de la semaine chez Free : un tarif réduit sur la Freebox Pop, renumérotation et mise à jour, Free Mobile commence à éteindre sa 3G etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un service, une mise à jour ou une annonce importante, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Certains abonnés Freebox Pop vont bénéficier d’un tarif réduit pendant 6 mois.

Free relance son opération de fidélisation : 34,99 €/mois au lieu de 39,99 € pour les abonnés concernés. Plus d’infos…

Free met fin à l’offre Freebox Ultra Stranger Things pour les abonnés en migration.

L’édition limitée disparaît de l’espace abonné, même si elle reste proposée aux nouveaux inscrits. Plus d’infos…

Nouvelle mise à jour 4.9.14 des Freebox Pop, Révolution, mini 4K, Delta et Ultra.

Aucun changement visible pour les utilisateurs, mais des optimisations internes sont au programme. Plus d’infos…

Free Pro lance une nouvelle solution de cybersécurité : EDR Managé.

Un service destiné aux entreprises pour protéger leurs postes et serveurs contre les menaces avancées. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, deux salles, deux ambiances.

Amazon Prime ajoute cette semaine un run & gun rétro complètement déjanté, ainsi qu’un voyage enneigé à travers l’Europe. Plus d’infos…

Free : une nouvelle renumérotation de chaînes sur les Freebox et Free TV.

Les chaînes UHD ont changé de place :

– 991 : TF1 4K

– 992 : France 2 UHD

– 993 : France 2 UHD/HDR

– 994 : M6 4K

– 997 : Museum TV 4K

– 998 : Stingray Festivals 4K

Plus d’infos…

Free lance des contenus exclusifs pour les amateurs de crimes réels sur Free Ciné, et c’est gratuit pour tout le monde.

Free Ciné réunit désormais des centaines de séries et films True Crime, avec une nouvelle sélection dédiée au genre. Plus d’infos…

Lancement de CNews Prime gratuitement sur les box de Free.

Une nouvelle chaîne d’info, accessible sans surcoût depuis le 25 novembre sur le canal 159 des Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile commence à éteindre son réseau propre 3G dans certaines zones.

Les premières coupures sont observées à Bordeaux et dans les Yvelines. L’objectif : réallouer les fréquences pour renforcer la 4G et la 5G. Plus d’infos…

Free Mobile lance une nouveauté : activation eSIM directement depuis le smartphone acheté sur mobile.free.fr.

Une installation simplifiée, sans QR code, directement depuis l’appareil fraîchement acquis. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

C’est officiel : Paramount Network, Game One, J-One et BET disparaîtront le 31 décembre.

Paramount France engage une vaste réduction de voilure. Ces chaînes, incluses chez Free, fermeront leurs portes d’ici la fin de l’année. Plus d’infos…

Fin annoncée pour les chaînes musicales MTV en France à la fin de l’année.

MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s et MTV 00s vont cesser d’émettre en France, décision de Paramount. Une mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox pour qui ces chaînes sont incluses. Plus d’infos…

Free obtient gain de cause face au fisc : plus de 100 millions d’euros de TVA vont être remboursés.

Une décision majeure pour le groupe Iliad, avec un impact financier significatif. Plus d’infos…

