Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, deux salles, deux ambiances

Amazon Prime ajoute cette semaine deux nouveaux jeux à son offre : un run & gun rétro complètement délirant et un voyage enneigé à travers l’Europe. Deux expériences très différentes, mais toutes deux à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming (renommé Luna), inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours, et une fois récupérés, ils demeureront jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Gunslugs (GOG) plonge les joueurs dans un chaos arcade explosif, où la seule mission est de sauver la planète de la terrifiante Black Duck Army. Dans ce jeu d’action procédural, chaque niveau offre une déferlante d’ennemis absurdes et d’environnements variés — jungle, bases militaires, et même les profondeurs de l’enfer. Armé d’équipements totalement déjantés, du pistolet à poulets au jetpack, vous devrez progresser avec prudence : avec une seule vie et une mort permanente façon rogue-like, chaque erreur peut être fatale. Le jeu propose également des héros à débloquer, des améliorations et des mini-jeux secrets inspirés du rétro. Un défi nerveux, dynamité par une énergie old-school.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Big Adventure: Trip to Europe 6 (Legacy Games) propose une escapade hivernale à travers trente nouveaux lieux enneigés du continent. De Berlin et son marché de Noël à la Laponie où vous rencontrerez le Père Noël, en passant par le pont Charles à Prague, le jeu multiplie les décors féeriques et les scènes de recherche d’objets cachés. Au fil du voyage, vous parcourrez patinoires, trains panoramiques, bateaux et avions, dans une ambiance chaleureuse pensée pour les amateurs d’exploration détendue et d’ambiances de fin d’année.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

