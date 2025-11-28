Free Mobile envoie un mail spécial Black Friday à ses abonnés pour les inciter à “upgrader” leur smartphone

Comme tous les opérateurs, Free met en avant ses offres sur les smartphones de sa boutique.

Profiter du Black Friday pour changer de smartphone : c’est le message que fait passer Free Mobile à ses clients à travers une nouvelle campagne d’e-mails baptisée “Black Free Days”. L’opérateur invite ses abonnés à “upgrader leur smartphone” grâce à une sélection d’offres mises en avant dans sa boutique en ligne et en points de vente jusqu’au 1er décembre. Ces promotions sont en réalité disponibles depuis le 17 novembre et le lancement de l’événement de Free.

Dans ce courriel, Free met en avant plusieurs modèles avec des remises importantes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficie ainsi d’une réduction immédiate de 300 €, soit un prix affiché à 1 169 € au lieu de 1 469 € après remise. D’autres terminaux profitent de promotions sous forme de remboursement différé comme par exemple Xiaomi 15T Pro : 200 € remboursés sur demande et le Honor 400 5G (ODR 130 €)

Les boutons présents dans le mail renvoient vers la boutique Free Mobile, où les abonnés peuvent souscrire en ligne ou finaliser leur achat en boutique. Comme toujours, ces promotions Black Free Days sont soumises à des conditions spécifiques (modalités de remboursement, durée de l’opération, etc.) détaillées sur le site de l’opérateur. Les abonnés qui reçoivent cet email ont accepté de recevoir ce type de. communications

