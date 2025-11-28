Orange ferme temporairement son site de Marseille (1000 salariés) pour des raisons de sécurité à la suite de fortes tensions dans le quartier

En attendant un retour au calme, les salariés vont pouvoir télétravailler ou migrer temporairement vers d’autres sites d’Orange.

Orange a annoncé la fermeture, dès vendredi et jusqu’à « mi-décembre », de son site marseillais situé dans le quartier sensible de Saint-Mauront, où travaillent environ 1 000 personnes, en raison d’une « montée des tensions » dans le secteur, a indiqué la direction régionale du groupe à l’AFP.

L’opérateur évoque depuis le début de la semaine des “événements répétés sur la voie publique” et dit attendre “un retour à une situation apaisée dans le quartier”. Durant la fermeture, les salariés auront la possibilité de télétravailler ou de se rendre sur d’autres sites d’Orange.

Selon la CFDT, les employés ont été confinés mardi après une « bagarre entre dealers » dans la rue. Le syndicat évoque également des précédents, dont « une fusillade » le 23 octobre, et déplore que « le narcotrafic met les salariés en état de siège ».

La préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, réfute toutefois l’hypothèse de « bandes rivales », assurant à l’AFP : « Ce n’est absolument pas ça », tout en reconnaissant que le quartier est « compliqué ». Elle précise qu’un seul appel au 17 a été enregistré et que, malgré des témoignages faisant état de coups de feu, « on n’a rien trouvé » sur place. Des patrouilles et rondes de police vont être renforcées pour rassurer les salariés. Cette fermeture intervient dans un contexte plus large de tensions à Marseille, ville secouée ces dernières semaines par des violences liées au narcotrafic, dont l’assassinat du jeune Mehdi Kessaci le 13 novembre.

