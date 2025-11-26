Free lance des contenus exclusifs pour les amateurs de crimes réels sur Free Ciné, et c’est gratuit pour tout le monde

Free Ciné réunit désormais des centaines de séries et films True Crime.

Les fans de faits divers vont être servis grâce à Free Ciné. Accessible gratuitement via la plateforme Free TV, le service regroupe désormais un vaste catalogue True Crime avec des centaines de films et séries entièrement centrés sur les crimes réels, leurs enquêtes et leurs coulisses. L’opérateur annonce lancer au sein de sa plateforme l’univers True Crime. Les contenus sont exclusifs et inédits, précise-t-il

Free met en avant une dizaine de séries spécialisées, chacune avec son propre angle : Cold Blood pour la dissection des scènes de crime, Compte à rebours avant la mort pour le suspense en temps réel, Les Nouveaux Détectives et Sur la scène du crime pour la science forensique, Alliance meurtrière pour les couples toxiques, Les dossiers du FBI ou encore Nothing Personal sur les crimes commandités. De quoi satisfaire aussi bien les amateurs de psychologie criminelle que de reconstitutions ultra documentées. “Accessible gratuitement via Free TV, le service réunit des centaines de séries et films True Crime, avec un catalogue unique en France pour comprendre les mécanismes du crime réel. Reconstitutions forensiques, récits psychologiques, affaires non résolues, crimes passionnels ou dossiers historiques… Le True Crime s’y dévoile sous toutes ses facettes”, indique Free. Ces séries sont également diffusées sur la nouvelle chaîne FAST Homicide (canal 75), lancée fin octobre sur les Freebox.

Financé par la publicité, Free Ciné est ouvert à tous, abonnés Free ou non : il suffit de créer un compte gratuit sur l’application ou le site Free TV pour accéder à plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries. Les abonnés Freebox avec service TV et les clients Forfait Free 5G ou Série Free bénéficient en plus automatiquement de Free TV+, la version enrichie de la plateforme avec plus de chaînes et de programmes en replay.

Source : Portail Free

