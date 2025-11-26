Abonnés Freebox et Amazon Prime : c’est le Black Friday avant l’heure sur Prime Video, de nombreux films et séries à moitié prix

Avis aux abonnés Prime, de nombreuses promotions sont disponibles sur Prime Video pour l’achat ou la location de films et de séries sur la plateforme.

De belles réductions avec un large choix sur Prime Video avant le Black Friday. Vous l’ignoriez peut-être, mais la plateforme de streaming d’Amazon propose également de la VOD à l’achat et à la location. Un moyen d’élargir son catalogue, qui inclut depuis fin 2024 non seulement les films mais aussi des séries complètes disponibles en achat définitif.

En ce moment, le service met en avant une sélection particulièrement fournie avec des réductions allant jusqu’à 50%. Parmi les offres les plus attractives, on retrouve par exemple Wicked proposé à 5.99€ à l’achat en HD, ou encore Spider-Man Across the Spider-Verse au même prix. Une longue liste de titres bénéficie aussi de remises importantes, comme l’intégrale Harry Potter, Un p’tit truc en plus, Borat, Fantastic Mr. Fox, Bullet Train et bien d’autres.

Certaines locations profitent également de tarifs très bas. Pour 1.99€, il est possible de visionner Le Sens de la fête, The Mask, Prisoners ou encore OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. Une occasion intéressante de (re)voir des classiques comme des succès plus récents.

Les séries ne sont pas en reste. Plusieurs saisons profitent de réductions conséquentes, notamment la saison 3 de South Park à 3.99€ ou la saison 2 de Spartacus: War of the Damned à 4.99€. D’autres programmes sont concernés, avec un choix varié couvrant plusieurs genres.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta, mais aussi disponible en option pour l’ensemble des abonnés Freebox. Cet abonnement à 6.99€/mois permet d’accéder non seulement à la livraison rapide et à Prime Video, mais aussi à de nombreux avantages comme des jeux offerts, un service de streaming musical et bien plus encore.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox