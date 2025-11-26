La fibre 8 Gbit/s et le WiFi 7, ce ne sera bientôt plus uniquement chez Free, Bouygues Telecom, Orange et SFR

Dans un contexte où la plupart des opérateurs alternatifs se limitent encore à 1 Gbit/s, parfois 2 Gbit/s, Orne THD se démarque avec le lancement à venir d’une offre triple play avec des débits jusqu’à 8 Gbit/s symétriques.

La fibre à 8 Gbit/s et le WiFi ne seront bientôt plus l’apanage des quatre grands opérateurs nationaux. A l’heure où chez les alternatifs et FAI locaux, les offres fixes dépassent rarement 1 à 2 Gbit/s, un petit acteur vient de casser ce plafond : Orne THD prépare une nouvelle gamme jusqu’à 8 Gbit/s symétriques, avec des tarifs très agressifs, comme l’a présenté l’opérateur lors d’une réunion avec ses abonnés.

Un FAI local qui se hisse au niveau des nationaux

Basé dans la vallée de l’Orne, Orne THD est un opérateur très haut débit local déjà connu pour la qualité de sa TV : diffusion en 4K, gestion avancée des flux et un bouquet de chaînes assez riche pour un acteur de cette taille. Jusqu’ici, ses offres grand public plafonnaient à 500 Mbit/s en réception, comme la plupart des FAI régionaux. Avec sa nouvelle gamme, l’opérateur change d’échelle et vient marcher, sur le papier, sur les plates-bandes de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Selon les informations partagées sur Lafibre.info et reprises par Alloforfait, Orne THD prépare trois nouvelles offres FTTH, une incluant 1 Gbit/s symétrique, une autre 2 Gbit/s symétriques à 35 €/mois mais aussi une offre haut gamme 8 Gbit/s symétriques avec WiFi 7 à 45 €/mois (TV + téléphonie incluses).

Pour un FAI local, proposer 8 Gbit/s symétriques à 45 €/mois est un signal fort surtout que l’expérience TV est qualitative, avec des flux 4K quand ils existent, du HDR10 et du Dolby Atmos pour certaines chaînes, et un bouquet standard qui inclut déjà des chaînes habituellement payantes ailleurs.

Avec ces futures formules, Orne THD affiche clairement son ambition : proposer des tarifs capables de rivaliser avec les grands opérateurs, tout en conservant ses atouts de FAI de proximité (service client local, réseau maîtrisé en interne, etc.). Le FAI couvre 33 communes desservies par son réseau fibre. Sont concernées : Amnéville, Anoux, Auboué, Audun-le-Roman, Bettainvillers, Briey, Bronvaux, Fléville-Lixières, Génaville, Hatrize, Hauconcourt, Homécourt, Immonville, Joeuf, Lantéfontaine, Les Baroches, Lubey, Mairy-Mainville, Malancourt-la-Montagne, Mance, Manceulles, Marange-Silvange, Mondelange, Montois-la-Montagne, Moutiers, Pierrevillers, Richemont, Rombas, Roncourt, Saint-Privat-la-Montagne, Sancy, Trieux et Tucquegnieux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox