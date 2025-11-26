5G+, 8 Gbit/s symétriques et WiFi 7 : SFR Pro s’arme sur le terrain technologique avant sa vente

SFR renforce ses offres professionnelles avec plusieurs nouveautés, aussi bien sur le mobile que sur le fixe. L’opérateur introduit notamment la 5G+ dans ses forfaits destinés aux pros, tandis que sa dernière box fait désormais son entrée dans les abonnements fibre.

SFR Pro met à jour ses gammes Mobile et Fibre en intégrant des fonctionnalités déjà déployées auprès du grand public. Un enrichissement qui intervient alors que l’avenir reste assez flou pour SFR, qui reste en vente, avec une nouvelle offre de la part de ses concurrents attendue avant la fin de l’année.

La 5G+ pour les professionnels

L’opérateur lance une nouvelle gamme mobile Pro comprenant cinq forfaits allant de 25 Go à l’illimité, disponibles avec ou sans engagement. Deux d’entre eux incluent la 5G+, à savoir « Illimité 5G+ Pro » et « Monde 5G+ Pro ». L’offre « Illimité 5G+ Pro » est proposée à 29,99€ HT par mois, ou 23,99€ HT pour les clients Box. Elle inclut les appels, SMS/MMS et internet en illimité depuis la France, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités vers et depuis France, DOM et Monaco. L’enveloppe internet à l’étranger comprend 100 Go depuis UE, DOM, Suisse et Andorre, ainsi que 30 Go depuis 34 pays supplémentaires.

Le forfait « Monde 5G+ Pro » s’adresse aux professionnels ayant de forts besoins internationaux. Il inclut les appels et SMS illimités en Europe et DOM vers les USA, le Canada, la Chine et Israël, internet illimité en France, les appels illimités vers les fixes de 100 destinations, 100 Go d’internet depuis Europe, DOM, Suisse et Andorre, et 35 Go depuis 71 pays. L’offre comprend également les options Multisurf et Montre connectée.

Ces deux forfaits bénéficient du « Débit privilégié ». SFR explique qu’en « cas d’affluence sur le réseau SFR (…) débit de données 3G/4G/4G+/5G jusqu’à 4 fois plus fluide que celui des utilisateurs du réseau SFR non détenteurs du service ».

La SFR Box 10+ arrive pour les pros

Autre nouveauté, la SFR Box 10+ est désormais incluse dans l’offre SFR Fibre Premium Pro. Cette box de dernière génération apporte le Wi-Fi 7 et un débit symétrique pouvant atteindre 8 Gb/s, permettant de répondre aux besoins de nombreuses entreprises. Elle intègre aussi deux répéteurs Wi-Fi, le multi TV et plusieurs services de continuité, dont Internet Garanti 4G et une intervention sous 8 heures en cas de panne.

Les professionnels peuvent aussi ajouter diverses options comme un stockage Cloud 1 000 Go, une adresse IP fixe, une solution de messagerie, un site web pro ou encore une seconde ligne fixe. Cette offre est proposée à 43€ HT par mois, sans engagement, et permet de profiter des tarifs mobiles réduits évoqués précédemment.

