Free annonce offrir à certains abonnés une remise automatique sur le prix de leur Freebox

Certains abonnés Freebox Pop vont bénéficier d’un tarif réduit à 34,99 €/mois au lieu de 39,99 € pendant 6 mois.

Free relance une nouvelle opération de fidélisation auprès de certains abonnés Freebox Pop. Après plusieurs campagnes similaires au printemps dernier, l’opérateur informe cette fois les clients concernés par e-mail.

Dans ce courriel, Free annonce qu’à compter du 1er décembre 2025, une remise automatique sera appliquée sur leur abonnement : le tarif passera à 34,99 €/mois pendant 6 mois, au lieu de 39,99 €/mois. Les abonnés n’ont aucune démarche à effectuer, l’ajustement se fait directement sur la facture, l’offre restant “toujours sans engagement”. Comme lors des précédentes vagues de remises ciblées proposées notamment aux abonnés Freebox Pop et Freebox Révolution, Free ne détaille pas les critères de sélection. Des abonnés à une autre offre Freebox pourraient être également concernés.

Source : merci à @KoshoNSA

