Free confirme le retrait définitif de DAZN sur les players Freebox Révolution et Devialet

DAZN n’est plus accessible sur les players Freebox Révolution et Delta Devialet depuis fin août. L’assistance Free indique à présent une disponibilité uniquement sur le player TV Free 4K des Freebox Pop et Ultra.

Un lancement tardif… puis une disparition soudaine. Arrivée en 2020 sur les Freebox mini 4K et Pop grâce à Android TV, la plateforme sportive DAZN ne s’est invitée sur les players Freebox Révolution et Devialet que bien plus tard, à l’été 2024. Cette mise à disposition coïncidait alors avec l’obtention par DAZN des droits de diffusion de la Ligue 1.

Un an plus tard, le service a soudainement disparu du boîtier TV des abonnés Freebox Révolution et Delta. Fin août 2025, les Freenautes concernés ont constaté que l’application n’était plus accessible sur leur player, tandis que DAZN ne figurait plus non plus dans la zapliste de Freebox TV et de l’ex-Oqee. Si certains ont d’abord envisagé un simple dysfonctionnement, la situation a finalement perduré sans restauration du service.

La disparition de DAZN n’a donc rien d’accidentel. Sur son site d’assistance, Free tranche désormais clairement : « DAZN est disponible en option avec votre abonnement Freebox équipé d’un Player TV Free 4K ou mini 4K. Pour en profiter : téléchargez l’application DAZN depuis le Google Play Store de votre télévision. »

Les utilisateurs des Freebox Révolution et Delta Devialet se retrouvent donc sans accès direct à la plateforme depuis leur player, cette évolution est intervenue dans un contexte marqué par le lancement cet été de Ligue 1+ par LFP Media, nouveau service permettant de suivre le championnat de France de football. Les abonnés Freebox Révolution et Delta qui sont abonnés à DAZN ont donc dû opter depuis plusieurs mois pour d’autres alternatives, comme par exemple utiliser l’application DAZN sur un autre support compatible comme leur TV connectée, certains qui disposent du multi-TV de Free se sont quant à eux rabattus sur le player TV Free 4K dont il dispose sur un second écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox