Vente de SFR : Orange, Free et Bouygues Telecom préparent déjà une nouvelle offre et veulent la lancer avant la fin de l’année

Bouygues, Free et Orange affinent leur stratégie pour reconquérir SFR et pourraient proposer un rachat pour 19 milliards avant les fêtes.

Un mois après le rejet de leur offre de rachat de 17 milliards d’euros, Bouygues, Free et Orange préparent une nouvelle proposition pour tenter de convaincre Patrick Drahi. Le propriétaire de SFR cherche à faire grimper les enchères et multiplie parallèlement les démarches pour mettre en vente plusieurs actifs du groupe.

Les trois opérateurs affirment être prêts à revoir leur copie, mais réclament davantage d’éléments financiers. « On est prêt à la réévaluer mais on demande à SFR plus de données pour nous rassurer sur la qualité et la valeur de ses activités », explique l’un des membres du consortium. Patrick Drahi, lui, attend d’abord que le trio revienne avec un prix plus élevé. « Il veut d’abord un prix plus élevé avant de discuter », confie une source proche du dossier auprès de BFMTV. « On tourne un peu en rond ».

Bouygues, Free et Orange travaillent désormais à réduire le délai d’examen du dossier par les autorités de concurrence. Ils souhaitent passer de 18 à 12 mois pour satisfaire l’exigence de Patrick Drahi, qui veut une validation avant l’élection présidentielle de mai 2027, alors que leur offre initiale tablait sur une approbation fin 2027. Pour accélérer, le trio envisage d’intégrer dès maintenant les « remèdes » habituellement imposés dans ce type d’opération : maintien des fournisseurs, offres d’entrée de gamme pour préserver la concurrence, ou encore engagements d’investissement, à l’image du précédent britannique O2-Three.

Une valorisation potentielle autour de 19 milliards

Une fois ces points clarifiés, la question du prix reviendra au centre des discussions. Selon plusieurs sources proches du consortium, Bouygues, Free et Orange disposent d’une marge de manœuvre et auraient même évalué SFR jusqu’à 19 milliards d’euros, soit une valorisation globale atteignant 23,7 milliards. Ce montant se rapproche du seuil minimal jugé acceptable par Patrick Drahi et ses coactionnaires.

Sans commenter publiquement, Bouygues cherche toutefois à renforcer la pression sur les fonds d’investissement qui détiennent 45 % de SFR, notamment en s’appuyant sur le conseiller Alain Minc. Le groupe a aussi profité de l’actualité judiciaire liée à « l’affaire Pereira » pour tenter d’obtenir davantage d’informations de la part de SFR. Des perquisitions ont récemment visé plusieurs sociétés liées à Armando Pereira, ancien partenaire de Patrick Drahi, dans le cadre d’enquêtes pour « corruption privée », « escroquerie en bande organisée » et « blanchiment en bande organisée ». « Bouygues brandit cette affaire pour forcer les actionnaires de SFR à lui donner plus d’informations », décrypte un acteur du dossier. Malgré les tensions, les échanges entre les équipes juridiques et financières des deux camps se sont intensifiés ces derniers jours, dans la perspective d’une nouvelle offre.

Le levier SFR Business

En parallèle, Patrick Drahi accélère les démarches pour céder SFR Business et laisse planer le doute d’une vente à la découpe. Ce mouvement vise aussi à perturber la stratégie du trio d’opérateurs, dont deux membres prévoient de se partager ces activités B to B. Pour l’instant, la seule offre révélée, légèrement supérieure à 2 milliards d’euros, reste inférieure à celles envisagées par le consortium.

« On ne fera pas n’importe quoi », prévient un opérateur. Un autre renchérit : « Tant mieux si Drahi vend SFR Business, on achètera le reste moins cher ». Le troisième acteur nuance : « C’est le jeu de Patrick Drahi. S’il vend SFR Business, il sait qu’il n’y a plus de deal de notre côté ». Bouygues se montre particulièrement intéressé par SFR Business, tandis que Free cible davantage les abonnés de la marque Red, selon BFM. Dans ce sécnario de vente à la découpe, Netco aussi devrait bientôt fait l’objet de nouvelles offres de rachat, mais un des protagonistes des discussions l’affirme :« En réalité, le réseau fibre de SFR n’intéresse pas ses concurrents. Depuis le départ, ils veulent le revendre à un investisseur ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox