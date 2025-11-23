Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement de chaînes incluses et replays, Paramount+ débarque sur les Freebox, un forfait spécial Free Mobile etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Nouveau : Paramount+ débarque enfin directement sur les Freebox, avec un mois gratuit. Plus d’infos…

Free lance de nouvelles chaînes françaises incluses pour les abonnés Freebox ( CNews Prime et Europe 1 dont l’activation est prévue demain, Chrétiens TV, 7 Info et Zouk TV). Freebox TV et Free TV+ : Le bouquet Portugais de Free s’étoffe avec SIC Novelas, une chaîne entièrement dédiée aux grandes telenovelas portugaises, et arrivée de Newsmax, une nouvelle chaîne internationale en anglais. Plus d’infos…

Après l’arrivée de 27 chaînes thématiques FAST gratuites fin octobre, Free va plus loin en leur offrant du replay dédié. Treize de ces chaînes bénéficient désormais de leur propre service de rattrapage, intégré directement dans Free Ciné. Plus d’infos… Free intègre 19 nouveaux films dans son service de streaming gratuit pour tous Free Ciné. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC disponibles gratuitement pour jouer solo ou en famille (Plate Up, Dream tactics, Dungeons & Dragons Krynn Series). Plus d’infos… Free relance déjà sa “Série Spéciale Freebox Révolution Light” avec Paramount+ et Cafeyn offerts temporairement. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une nouvelle offre sur Veepee avec un forfait qui inclut tout de même 90 Go à prix fixe de 7,99€/mois en 5G avec Free TV+ et 300 chaînes incluses. Plus d’infos…

Free Mobile revoit son offre Série Free, plus de data pour le même prix, soit 120 Go à 8,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos… Lancement des Black Free Days, jusqu’à 300€ d’économies sur de nombreux smartphones en tous genres. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free n’arrive toujours pas à gagner de nouveaux abonnés avec ses Freebox lors du 3e trimestre, Bouygues Telecom en profite. Plus d’infos…

Après un début d’année difficile, Free Mobile annonce renouer avec la croissance commerciale avec 100 000 nouveaux abonnés au troisième trimestre mais ses revenus baissent. Plus d’infos…

Free annonce travailler avec Apple sur un lancement de sa 5G+ sur iPad mais la situation est pour le moment figée. Plus d’infos…

“Des raisons de droits”, Free annonce une nouvelle limitation d’accès à Free TV pour les abonnés Free Mobile ultramarins. Plus d’infos…

Free annonce passer un cap avec plus de 600 chaînes et 30 services VOD désormais accessibles pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

Free fait le point sur le déploiement de ses réseaux fixe et mobile : couverture 5G record, modernisation et près de 40 millions de prises fibre. Plus d’infos… Au cœur de l’écosystème TV de Free, nous avons interviewé celui qui fournit dans l’ombre plus de 100 chaînes sur les Freebox. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox