Free annonce travailler avec Apple sur un lancement de sa 5G+ sur iPad mais…

C’est prévu mais la situation est figée.

Après les iPhone 15 et ultérieurs, certains iPad sont logiquement devenus compatibles avec la 5G+ d’Orange lors du lancement d’iOS 26 en septembre à la suite d’une activation début août dans le carrier bundle d’iOS/iPadOS 26 bêta 5. Mais qu’en est-il de Free Mobile ? Premier opérateur à avoir lancé la 5G+ grand public il y a 14 mois, l’opérateur espère permettre à ses abonnés d’en profiter sur les tablettes d’Apple. Sur X, le compte officiel Free_1337 révèle aujourd’hui avoir informé le géant américain “depuis bien longtemps”. Hélas, “la situation reste figée” explique Free qui assure travailler avec Apple “pour trouver une solution”.

Une compatibilité avec les iPad cellulaires pourrait représenter une avancée très intéressante, offrant aux abonnés Free Mobile disposant d’une tablettes Apple les mêmes bénéfices que sur leur iPhone : latence réduite, appels en VoNR (Voice over New Radio), et sécurité renforcée via le chiffrement des données SIM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox