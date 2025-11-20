Une nouvelle application Canal+ arrive bientôt sur Android TV avec des nouveautés, les abonnés invités à la tester

Après une campagne de bêta-test lancée fin septembre sur l’Apple TV, c’est au tout de la version Android TV de l’application Canal+.

Canal+ recrute des abonnés pour tester sa nouvelle expérience sur Android TV. Son site d’assistance annonce le lancement, début décembre, d’une nouvelle campagne de bêta-test dédiée à son application sur le support de Google, avec un appel à candidatures ouvert dès maintenant. L’objectif : améliorer l’expérience utilisateur sur cette plateforme très utilisée dans les salons, en s’appuyant notamment sur les remontées du terrain des abonnés les plus impliqués.

Pour participer, plusieurs conditions sont à remplir comme être abonné Canal+, utiliser l’application Canal+ sur un appareil Android TV, disposer d’une version d’Android 8 au minimum et être prêt à faire des retours réguliers sur son usage. Canal+ dit rechercher des utilisateurs « impliqués » et « curieux », capables de tester les nouveautés et de signaler bugs, ralentissements, problèmes d’ergonomie ou suggestions d’amélioration.

Les abonnés intéressés sont invités à remplir un formulaire en ligne via le lien communiqué sur l’espace d’assistance Canal+. Une fois le formulaire envoyé, les équipes de Canal+ effectueront une sélection : « Si votre profil est retenu, vous serez contacté rapidement par notre équipe », indique le message adressé aux abonnés. Les bêta-testeurs retenus devraient ensuite recevoir les consignes détaillées ainsi que l’accès aux versions de test de l’application.

Depuis plusieurs mois, Canal+ déploie sa nouvelle expérience progressivement sur plusieurs supports. C’est déjà le cas sur iOS et certaines box d’Orange et de SFR . Le groupe audiovisuel mise sur une refonte complète de l’ex-myCanal afin d’offrir une expérience plus rapide, plus claire et plus ergonomique, adaptée à tous les écrans.

En mai, Canal+ a dévoilé les nouveautés lors d’une conférence de presse. Au programme, un nouveau player vidéo introduisant une navigation par gestes avec un simple swipe pour zapper d’une chaîne à l’autre sur certains supports. Ou encore une nouvelle interface qui doit également permettre d’accéder directement aux programmes en cours, passés ou à venir d’une chaîne, avec une timeline accessible par appui long pour une exploration libre du contenu. Les informations sur le programme en cours et les épisodes d’une série devraient être également consultables plus facilement. L’algorithme de recommandation a également été retravaillé pour mieux s’adapter aux goûts et habitudes de chaque utilisateur. Canal+ promet aussi un accès facilité aux contenus préférés, avec moins d’étapes entre l’ouverture de l’application et le lancement d’un programme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox