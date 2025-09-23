Canal+ va faire évoluer l’ex-myCanal sur Apple TV avec une toute nouvelle version riche en nouveautés

“Vous êtes abonné Canal+ et utilisez notre application sur Apple TV ? Nous lançons une campagne de bêta-test début octobre pour améliorer l’expérience utilisateur sur cette plateforme”, a annoncé le groupe de Maxime Saada, le 22 septembre sur son site d’assistance.

Après, iOS et certaines box d’Orange et de SFR désormais dotées d’un nouveau Player TV Canal+, c’est au tour du boîtier TV d’Apple de recevoir une nouvelle mouture de l’ex-myCanal dont les nouveautés n’ont pas été présentées.

Sur la nouvelle version iPhone déployée début juillet, un nouveau Player a ainsi fait son apparition avec une interface repensée, l’arrivée du contrôle par gestes (volume/luminosité/orientation), une timeline interactive, un zapping par balayage façon réseaux sociaux, et des infos programmes mieux mises en avant et épisodes regroupés. La version Apple TV devait ainsi intégrer en partie ces nouveautés pour une navigation modernisée et une recherche optimisée.

“Nous recherchons des utilisateurs impliqués et curieux pour nous accompagner dans cette démarche d’optimisation”, indique Canal+. Pour les intéressés, il suffit de remplir ce formulaire d’inscription. L’équipe Canal+ contactera ensuite les profils retenus. Le déploiement grand public est donc proche.