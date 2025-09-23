Forte pression sur Patrick Drahi pour vendre SFR d’ici 2027 sous peine d’en perdre le contrôle

Les créanciers d’Altice France souhaitent être remboursés au plus vite, fin 2027 apparaît comme la période butoir en ce qui concerne la vente de SFR. Faute de quoi, Patrick Drahi aura du souci à se faire.

Si la liste des candidats au rachat de SFR s’allonge à vue d’oeil, aucune offre n’a pour l’heure été déposée. Dans ce contexte, les créanciers d’Altice France n’hésitent pas à hausser le ton : « Si Patrick Drahi ne cède pas SFR sous deux ans, on le sort », aurait indiqué l’un d’entre, révèle La Tribune. Objectif affiché : une vente avant fin 2027 sous peine pour le fondateur de perdre la direction d’Altice France et certains actifs.

Déjà 8,6 milliards d’euros de dette ont été convertis en 45 % du capital, les créanciers comme BlackRock et Fidelity Investment, JP Morgan et BNP Paribas, souhaitent aujourd’hui avant tout être remboursés, soulignent par ailleurs nos confrères : “Tous ces financiers attendent de l’homme d’affaires une cession au meilleur prix à partir du 1er octobre, date à laquelle la procédure sera achevée, et d’ici à la fin 2027, avant que ne débutent les premières échéances de la dette en 2028. Sinon, cela risque de mal finir pour le milliardaire”.

