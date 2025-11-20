Sosh lance un code promo pour profiter de sa Boîte Fibre à moins de 20 euros, voici comme l’obtenir

Sosh lance une nouvelle promotion via Showroomprivé : la Boîte Fibre à 19,99 euros par mois pendant un an.

À l’occasion d’une vente privée spéciale, Sosh dévoile une nouvelle promotion attractive pour sa Boîte Fibre. Disponible directement sur le site Showroomprivé, cette opération permet d’obtenir un code de réduction à usage unique faisant passer le tarif de l’abonnement à 19,99 euros par mois pendant un an. Une offre sans engagement, valable pour toute nouvelle souscription fibre, et accessible jusqu’au 24 novembre à 9 heures.

Une réduction accessible uniquement via Showroomprivé

Pour profiter de cette promotion, les internautes doivent se rendre sur la plateforme de Showroomprivé. Une fois connectés, ils peuvent récupérer un code personnel valable une seule fois, à saisir lors de la souscription à la Boîte Fibre Sosh sur le site web. Il vous suffira en effet de sélectionner la boîte Sosh, puis de procéder à l’inscription et avant de payer, une ligne tout en bas du récapitulatif vous demande si vous disposez d’un code promotionnel. Il ne vous reste plus qu’à le saisir et à valider la saisie. Ce code applique automatiquement la réduction, ramenant le prix mensuel à 19,99 euros mensuels pendant un an au lieu du tarif habituel. Vous pouvez ensuite procéder à la souscription.

La Boîte Fibre Sosh inclut la Livebox S, équipée du Wi-Fi 7. Côté connexion, l’offre propose :

• jusqu’à 2 Gbit/s partagés en téléchargement

• jusqu’à 800 Mbit/s en envoi

De quoi répondre aux besoins de streaming, de télétravail, de jeux vidéo ou d’équipements domestiques connectés. Cette nouvelle opération cible exclusivement les nouvelles souscriptions fibre, ce qui en fait une occasion intéressante pour ceux qui souhaitent changer d’opérateur à un coût réduit. L’offre restera accessible jusqu’au 24 novembre à 9 heures. Après cette date, le code Showroomprivé ne sera plus utilisable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox