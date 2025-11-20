Free dévoile son nouveau forfait mobile sur Veepee à 7,99€/mois mais sans surpise

Free Mobile lance une nouvelle offre sur Veepee avec un forfait qui ne crée pas vraiment la surprise puisqu’il propose 90Go à 7,99€/mois

Nous vous l’annoncions ce matin, Free préparait le lancement d’une nouvelle offre sur le site Veepee.fr. Celle-ci vient d’être dévoilée et l’opérateur propose un forfait qui n’est pas exceptionnel mais qui intéressera les abonnés qui souhaite un prix fixe pour 90 Go de data par mois à 7,99€/mois. En effet, l’opérateur propose déjà un forfait équivalent avec le Série Free, à 8,99€/mois pour 120 Go, mais celui n’est valable qu’un an et bascule sur le forfait Free ensuite

Détail du forfait :

Depuis la France métropolitaine :

• 90 Go d’internet en 5G/4G, avec mobile 5G/4G (débit réduit au-delà)

• Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• SMS illimités en France métropolitaine et vers DOM

• MMS illimités en France métropolitaineDepuis Europe (1) et DOM (2) :

• 25 Go/mois d’internet depuis Europe et DOM en 5G ou 4G selon les destinations (au-delà : 0,0015€/Mo depuis Europe et DOM).

• Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaineAccès à la version Premium Free TV+ (3) :

Accédez à plus de 300 chaînes, de nombreux services de replay (service de rattrapage), plus de 500 films et 1000 épisodes de séries avec Free Ciné. Sur tous vos écrans : smartphone, ordinateur ou Smart TV.Appels (voix), SMS/MMS illimités hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés.

Internet 90 Go valable avec un mobile 5G/4G+/4G. 3 Go (débit réduit au-delà) avec un mobile 3G. Services inclus • Services mobile : Messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

• Mise à disposition des factures dans votre Espace Abonné

• Annuaire et prospection

• Service RCS : Service de messagerie enrichie utilisant le protocole RCS (Rich Communication Service) disponible sur smartphone compatible. Service permettant notamment, sous couverture 3G/4G/5G ou WiFi, le chat, l’échange de fichiers ou d’éléments multimédia avec des contacts disposant également de smartphones compatibles RCS. L’utilisation de ce service est décomptée/facturée de l’enveloppe internet du forfait. Service désactivable à tout moment depuis les paramètres du smartphone au profit du service SMS.

A noter que la carte SIM ou eSIM est facturée 10€ à la commande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox