Free Mobile revoit son offre Série Free, plus de data pour le même prix

Un léger coup de fouet pour l’offre Série Free, qui reste sous la barre des 9€/mois.

Free a mis à jour son forfait Série Free, une offre mobile temporaire réservée aux nouveaux abonnés. L’opérateur enrichit la formule en augmentant l’enveloppe de data en France métropolitaine, qui passe de 110 Go à 120 Go (en 5G). L’usage en Europe reste identique avec 25 Go disponibles depuis les pays de l’Union européenne.

Le prix, lui, ne change pas et demeure fixé à 8,99 euros par mois. Comme pour les précédentes éditions, le forfait Série Free est valable un an avant de basculer automatiquement sur le forfait Free 5G facturé 19,99 euros par mois.

Et du côté de la concurrence ? Sosh propose pour le même prix un forfait 80Go et 20G depuis l’Europe assez similaire à un forfait “Black Edition” de Bouygues Telecom (80 Go en France, 25 Go en Europe et DOM), tandis que Red by SFR a lancé un “Black Forfait” à 120 Go pour 7.99€/mois, avec 30 Go en UE et dans les DOM.

