Free annonce passer un cap avec plus de 600 chaînes et 30 services VOD désormais accessibles pour les abonnés Freebox

Free continue d’enrichir ses offres Freebox avec des offres spéciales et de nouvelles chaînes, gratuites ou non, et propose désormais énormément de choix à ses abonnés.

Les amateurs de cinéma ou de TV en auront pour leur argent chez Free. Avec l’intégration de Paramount+ mardi dernier et de plusieurs chaînes TV au sein de ses offres Freebox, l’opérateur continue de proposer l’accès à un énorme catalogue de contenus, tant sur sa zapliste qu’à travers des services de vidéo à la demande en tout genre.

Ainsi, dans un communiqué fourni à Univers Freebox, l’opérateur annonce avoir dépassé les 600 chaînes disponibles (gratuites ou payantes) et les 30 services de vidéo à la demande disponibles sur les Freebox. Le catalogue de chaîne reste varié, incluant des chaînes thématiques, des chaînes fast, mais aussi des flux destinés à des communautés internationales… L’opérateur propose d’ailleurs plus de 300 chaînes incluses pour les abonnés Freebox et Free Mobile via Free TV, et 350 pour les abonnés disposant en plus du bouquet TV By Canal.

Quant aux services de VOD, on peut noter une large diversité, bien que la majorité tournent autour du cinéma et des séries de manière assez généralistes. A côté de la plateforme AVOD Free Ciné, gratuite, on peut ainsi retrouver des services de SVOD, des plateformes de location ou d’achat de films… Certaines sont d’ailleurs incluses pour certains abonnés, comme Netflix ou Prime pour les abonnés Ultra et Delta, quand d’autres bénéficient d’offres promotionnelles avec un mois d’essai, comme c’est le cas pour Paramount+. Voici la liste complète des services de VOD disponibles chez Free.

Apple TV+ (Cinéma et séries par abonnement)

Arte VOD (Cinéma et séries à l’achat/location)

Benshi (Jeunesse par abonnement)

BlackPills (Séries jeunes adultes par abonnement)

BrutX (Documentaires par abonnement)

CanalVOD (Cinéma et séries à l’achat/location)

Canal+Series (Séries par abonnement)

Cinéma[s] à la demande (Fims à l’achat/location)

Disney+ (Cinéma et séries par abonnement)

DisneyTek (Cinéma à l’achat/location)

Equilibre Fitness (Tutos et vidéos de sport par abonnement)

Explore (Documentaires par abonnement)

Filmo (Cinéma et séries à l’achat/location)

Free Ciné (Cinéma et séries gratuit avec publicités )

HBO Max (Cinéma et séries par abonnement)

Insomnia (Horreur par abonnement) Kitchen Mania (Tuto et documentaires cuisine par abonnement)

Lacinétek (Cinéma à l’achat/location)

Netflix (Cinéma et séries par abonnement)

Outbuster (Cinéma dans le monde par abonnement)

Paramount+ (Cinéma et série par abonnement)

Playzer (Clips, concerts, karaoké par abonnement)

Prime Video (Cinéma et Séries par abonnement)

SchoolMouv (vidéos pédagogiques pour le collège et lycée par abonnement)

Shadowz (Horreur par abonnement)

Society+ (Documentaires par abonnement)

Sybel (Documentaires, audiobooks et fictions audio par abonnement)

TFOUMAX (Jeunesse par abonnement)

Universciné (Cinéma et séries par abonnement)

Vialma (Musique classique et Jazz)

Zone 300 (Chasse et pêche par abonnement)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox