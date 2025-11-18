Nouveau : Paramount+ débarque enfin directement sur les Freebox, avec un mois gratuit

C’était l’un des derniers gros services de SVOD attendu sur les Freebox, Paramount+ est désormais proposé aux abonnés Freebox avec une offre promotionnelle, sans avoir à passer par Prime Video.

Une bonne nouvelle pour finir l’année en beauté alors que les jours raccourcissent. La plateforme de streaming Paramount+ est désormais disponible directement sur les Freebox, avec la possibilité d’y souscrire depuis votre espace abonné ou directement depuis la box.

Selon nos observations, le service est disponible dans la section vidéo à la demande des player Freebox Révolution et Free Devialet (Freebox Delta) ou sur la page d’accueil du Player Free TV 4K (player pop), dans la rubrique “applications partenaires”. L’opérateur annoncee par ailleurs que le service sera accessible directement depuis le canal 135. L’offre est disponible pour tous les abonnés Freebox disposant du service TV (hors Freebox Delta S, Pop S et Crystal) ainsi que les détenteurs de la Box 5G de Free.

Du côté de l’offre, on retrouve la proposition classique de Paramount+ Standard, à 7.99€/mois, avec deux écrans, l’accès à la Full HD et deux écrans en simultané ainsi que la création de jusqu’à 6 profils et la possibilité de créer un profil enfant adapté aux plus petits. Le tout toujours sans engagement, et toujours avec la possibilité de regarder ses contenus en déplacement (mobile, téléviseur connecté, ordinateur…) avec un téléchargement pour un visionnage hors-ligne.

Les abonnés pourront donc profiter de nombreux programmes populaires, comme la saison 5 de Yellowstone, ou la saison 2 de Landman, et bien plus encore :

Des films à succès et des nouveautés cinéma.

Des séries originales et exclusives comme MobLand, Star Trek: Strange New Worlds, Yellowstone et 1923.

Des séries populaires de CBS comme WATSON et NCIS.

Des programmes pour enfants avec Bob l’Éponge (Nickelodeon).

Des contenus issus de Comedy Central comme South Park.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox