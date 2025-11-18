Scaleway : la filiale d’Iliad accélère son expansion en Europe avec trois annonces majeures

À l’occasion du Forum franco-allemand sur la souveraineté numérique, Scaleway, le cloud public du groupe Iliad, dévoile une série d’avancées qui marquent une nouvelle étape dans son déploiement européen. Au programme : une nouvelle zone de disponibilité en Allemagne, un succès dans un appel d’offres européen à Copenhague, et une participation au futur euro numérique piloté par la Banque centrale européenne.

Leader du cloud public européen et alternative souveraine aux hyperscalers américains, Scaleway ne cesse d’ajouter des cordes à son arc. Si son réseau de datacenters est en constante expansion, la filiale d’Iliad se démarque aussi par une gamme complète de services cloud haute performance (instances virtuelles, solutions de gestion de données, infrastructures cloud natives et supercalculateurs optimisés pour l’intelligence artificielle). Elle joue en parallèle “un rôle croissant dans l’accompagnement des administrations publiques et des institutions à la recherche d’une infrastructure cloud souveraine, durable et opérée en Europe”, annonce Iliad ce 18 novembre.

Une nouvelle zone de disponibilité annoncée en Allemagne et un projet de modernisation remporté eau Danemark

Scaleway annonce ainsi poursuivre son maillage d’infrastructures souveraines sur le continent avec l’annonce d’une zone de disponibilité supplémentaire en Allemagne. Un mouvement clé pour les organisations recherchant un cloud conçu et exploité selon les standards européens. « Pour Scaleway, la souveraineté repose sur deux principes fondamentaux : l’immunité aux législations extraterritoriales et l’indépendance technologique », rappelle le fournisseur. L’ouverture de cette zone vise à rendre « les capacités cloud souveraines accessibles à un nombre encore plus large d’organisations européennes ».

Autre victoire stratégique : la Ville de Copenhague a retenu Scaleway à l’issue d’un appel d’offres public européen portant sur la modernisation de son infrastructure numérique. La capitale danoise recherchait un partenaire « fiable, doté d’une maturité technique, d’une transparence tarifaire et capable d’opérer sous une gouvernance entièrement européenne, stable et cohérente ». Scaleway fournira un environnement cloud sécurisé, destiné à rationaliser les services numériques de l’administration.

Scaleway participera au projet d’euro numérique de la BCE

Le groupe participera également au projet d’euro numérique dans un consortium dirigé par Senacor. Scaleway fournira une infrastructure cloud européenne pour le composant SEPI, pierre angulaire des échanges sécurisés de données de paiement du futur euro numérique.

Le SEPI permettra « l’échange sécurisé d’informations de paiement entre les différents acteurs impliqués dans le futur système de l’euro numérique », précise le communiqué. Scaleway opérera une infrastructure « intégralement dans l’Union européenne » conformément aux exigences de la BCE.

Ces annonces s’inscrivent dans une stratégie d’expansion soutenue par les investissements massifs du groupe iliad dans les infrastructures, le cloud et l’intelligence artificielle. Le groupe vient notamment d’annoncer des négociations exclusives avec EDF pour développer un centre de données de plusieurs centaines de mégawatts à Montereau–Vallée-de-la-Seine, un site potentiellement voué à accueillir la première « gigafactory d’IA » souveraine. Scaleway porte également le projet AION, un consortium public-privé visant à répondre à une proposition d’infrastructure européenne d’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox