Clin d’œil : une tondeuse à gazon connectée fait pousser les brouillages et déborde sur les fréquences

La LUBA 2 AWD 5000X de Mammotion devait se contenter de tondre les pelouses. Mais pour l’ANFR, elle tondait aussi un peu… le spectre radio.

Dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des équipements radioélectriques, l’agence nationale des fréquences (ANFR) a fait contrôler un modèle de tondeuse connectée par un laboratoire accrédité. Objectif : vérifier qu’elle respectait bien les règles du jeu sur les fréquences utilisées.

Les mesures ont révélé que l’appareil LUBA 2 AWD 5000X de Mammotion ne respectait pas les conditions d’utilisation de la bande des 863 MHz, une fréquence utilisée notamment par des objets connectés exploitant des protocoles comme LoRa ou Zigbee. En clair, la tondeuse parlait un peu trop fort sur un canal déjà occupé. L’ANFR explique que ce non-respect « pouvait générer des brouillages des réseaux utilisant ces protocoles de communication », avec à la clé des perturbations possibles pour d’autres équipements IoT.

Identifiée comme responsable de la mise sur le marché, la société Shenzhen Mammotion Innovation Co. a été mise devant ses responsabilités. Elle a mis en place des mesures correctives via une mise à jour logicielle pour les LUBA 2 AWD 5000X déjà commercialisées. La version système passe ainsi de V1.12.100.113 à V1.14.1.2, ce qui permet de remettre l’utilisation des fréquences « conforme à la réglementation en vigueur », souligne l’ANFR.

L’agence ne s’est pas contentée de faire confiance : elle indique avoir contrôlé l’efficacité de cette mise à jour, avant de considérer le problème réglé. Bonne nouvelle pour les propriétaires : la correction est poussée automatiquement dès lors que la tondeuse est connectée à Internet.

