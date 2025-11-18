Une promesse disparaît chez Free, ce n’est pas rassurant, remplacer la Freebox Révolution est-ce seulement possible ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Pourquoi ne plus afficher la promesse de la Pop S ?

Fin mai 2025, Free avait frappé fort : la Freebox Pop S passait à 23,99 €/mois avec un prix “garanti pendant 5 ans”, revendiqué comme un engagement unique face à la concurrence. Mais ce gage de stabilité a disparu des documents officiels de l’opérateur, fait remarquer sur X, Tiino-X83. La nouvelle brochure tarifaire en vigueur depuis le 6 novembre ne mentionne plus aucun gel de prix pour la Pop S, et la page web dédiée non plus. Un changement étrange, et qui interroge les abonnés, même si Free n’a jamais augmenté le prix de ses offres en court, supprimer la mention de la promesse a de quoi inquiéter.

Est-ce si simple de remplacer la Freebox Révolution ?

Box iconique de Free, la Freebox Révolution fêtera ses quinze ans le 14 décembre prochain. Mais alors que le FAI modernise toute sa gamme autour des Freebox Pop et Ultra, la vénérable « v6 » semble approcher le crépuscule de sa carrière. Et dans cet article, nous avons listé les indices qui pourraient laisser penser à une future disparition. Mais une box aussi emblématique peut elle être si facilement remplacée ? La question divise.

Free TV : un parcours semé d’embûche

Il n’est désormais plus possible de mettre en pause ou de relancer un programme à tout moment sur les chaînes en direct de France TV via Free TV pour tous et sa version premium. Une nouvelle limitation, qui arrive moins de deux semaines après la vive réaction de France Télévisions et TF1 à l’encontre de Free et le lancement de Free TV. Au point que certains estiment que le service s’en retrouve énormément impacté. Pour l’heure, l’opérateur n’a pas encore annoncé de chiffres d’utilisation, donc on ne peut que supposer…

La pub, il va falloir faire avec ?

Après TF1, M6 fait appliquer à son tour le blocage du zapping publicitaire sur l’ex-Oqee. Il n’est plus possible pour les abonnés Freebox d’avancer pendant les pubs sur M6 et W9 que ce soit en différé ou sur les enregistrements cloud. Une limite qui a tendance à agacer les utilisateurs qui se retrouvent submergés de publicités. Mais avec de plus en plus de services avec publicités, faut-il se résoudre à se dire qu’un monde sans réclame, c’est un monde où l’on paie le prix fort ?

Des droits qui sont un peu injustes…

Free TV a officiellement confirmé que la création de comptes et la souscription aux services Free TV+ sont désormais réservées à la France métropolitaine, excluant de fait les abonnés Free Réunion et Free Caraïbe.

Interpellée sur X par notre correspondant à La Réunion, Dylan Legros, l’équipe Free TV a apporté une réponse claire : « La création de compte et souscription aux services Free TV+ est en effet possible uniquement en France métropolitaine pour des raisons de droits. Nous vous tenons au courant si des évolutions sont prévues. » Puis, dans un second message, l’opérateur le concède, l’accès à Free TV a “été possible quelques jours” en outre-mer avec ses offres locales. Une sombre question de droits donc, qui sonne comme une injustice pour nos lecteurs ultra-marins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox