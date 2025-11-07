Free TV et Free TV+ : deux fonctionnalités majeures supprimées soudainement sur les chaînes de France TV

Après la polémique, les conséquences. Il n’est désormais plus possible de mettre en pause ou de relancer un programme à tout moment sur les chaînes en direct de France TV via Free TV pour tous et sa version premium.

Moins de deux semaines après la vive réaction de France Télévisions et TF1 à l’encontre de Free et le lancement de Free TV, certains ajustements techniques confirment un apaisement de la situation. Selon plusieurs constatations, Free a retiré, à première vue à la demande de France Télévisions, les fonctionnalités contrôle du direct et Start Over (reprise d’un programme depuis le début) sur les chaînes du service public (France 2, France 3, France 5, France 4, France Info) dans les versions Free TV gratuite et Free TV+ payante destinées aux non-abonnés Freebox. En revanche, rien ne change pour les abonnés Freebox et Free Mobile : ces deux options restent actives sur leur version de Free TV intégrée aux Freebox Pop et Ultra mais aussi sur tous les autres supports compatibles.

Mardi dernier, de premiers ajustements avaient déjà été mis en place par Free, le replay de France TV et l’UHD ont alors basculé dans l’offre payante Free TV+. Sur un compte gratuit, les contenus sont depuis « cadenacés ».

Cette évolution intervient dans un climat encore tendu entre Free et les grands groupes audiovisuels français. Fin octobre, TF1 et France Télévisions avaient dénoncé publiquement la « méthode brutale et unilatérale » de Free, estimant que l’intégration de leurs chaînes et services dans Free TV s’était faite sans concertation préalable et posait problème sur la monétisation et le contrôle éditorial des contenus. La mise à disposition de fonctions avancées comme le contrôle du direct et le start over semblent ainsi impliquer des droits spécifiques de rediffusion ou de stockage temporaire des flux. Si pour l’heure Free n’a pas communiqué officiellement sur ce retrait ciblé, ce changement semble davantage être une réponse à une exigence du côté de France TV qu’à un choix stratégique. Ces deux fonctionnalités sont par ailleurs toujours disponibles sur les chaînes de TF1, hormis pendant les publicités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox