Free TV : à la suite de la forte colère de TF1 et France TV, Free revoit ses offres

En modifiant l’accès aux replays de TF1 et France TV dans Free TV et Free TV+, Free tente d’apaiser la tension tout en maintenant son ambition d’un service TV ouvert à tous, mêlant accès gratuit et monétisation premium.

Free n’a pas tardé à réagir à la tempête provoquée par le lancement de Free TV, son application de télévision connectée. Quelques jours seulement après le communiqué conjoint de France Télévisions et du groupe TF1, dénonçant une “méthode brutale et unilatérale” et une appropriation des services des éditeurs “sans concertation préalable”, l’opérateur a ajusté ses offres.

Selon plusieurs constatations, vérifiées par nos soins, les chaînes du groupe France Télévisions restent accessibles gratuitement, mais le replay et la diffusion en UHD basculent désormais dans l’offre payante Free TV+. Sur un compte gratuit, toute tentative d’accès au replay affiche un message invitant à passer à la version premium, les contenus sont “cadenacés”. À l’inverse, les abonnés Free TV+ disposent bien du replay France TV.

Concernant TF1, les chaînes TV du groupe demeurent dans Free TV+, mais le replay a disparu : aucun contenu à la demande de la filiale de Bouygues n’apparaît désormais, il faut rappeler que les chaînes du groupe et son service de rattrapage ne sont quant à eux pas disponibles depuis le lancement dans la version gratuite.

Ces ajustements interviennent après une vive réaction des deux groupes audiovisuels publics et privés, qui ont estimé que Free “déstabilise l’ensemble de l’écosystème audiovisuel français”, appelant les pouvoirs publics et l’Arcom à examiner la situation. A leurs yeux, le lancement de Free TV témoignait “d’un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux”. En réaction, Free a fait part de son étonnement tout en assurant “ être certain que tout cela s’apaisera”.

Source : merci à @FloweringM11

