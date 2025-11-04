Freebox Ultra Edition Limitée Stranger Things : Free offre les frais de migration à certains abonnés

Free vient de lancer sa toute nouvelle édition collector de la Freebox Ultra, comment l’obtenir lorsque l’on est déjà chez Free

L’opérateur de Xavier Niel vient de présenter sa belle surprise en ce mardi 4 novembre : une toute nouvelle édition spéciale de la Freebox Ultra, personnalisée aux couleurs de la série Stranger Things de Netflix. Une série limitée qu’il faudra saisir rapidement, et certains abonnés pourront même avoir la surprise d’y souscrire sans frais de migration.

Comment migrer vers la Freebox Ultra Edition Limitée

Pour les abonnés Freebox (Pop, Révolution… tout sauf Ultra et Crystal), il est nécessaire de passer par une migration dédiée. Pour cela, rendez-vous dans votre espace abonné, dans la section “mon abonnement”, puis la rubrique changer d’offres. Un bouton spécial y est présent.Vous vous verrez ensuite présenter cette Freebox Edition limitée, et le bouton pour engager la migration

Après plusieurs essais sur divers abonnements, nous avons pu observer que certains clients Freebox se voyaient offrir les frais de migration, quand d’autres devaient payer 49€ pour passer à cette nouvelle édition de la Freebox Ultra. L’opérateur n’a pas communiqué sur quels abonnés peuvent bénéficier gratuitement du passage à cette édition spéciale, mais des abonnés Freebox mini 4K, Révolution Light et Pop ont été concernés par ces frais offerts. Dans le cas des abonnés Freebox mini 4K, cela peut être vu comme le prolongement de l’offre lancée en juillet dernier pour faire basculer les abonnés à la box vieillissante de Free vers ses formules plus premium.

Comme d’habitude, si vous basculez sur cette nouvelle offre, vous paierez directement le tarif final de l’offre, à savoir 59.99€/mois. L’opérateur indique par ailleurs qu’en raison d’une forte demande, les délais de livraison peut être plus longs que d’habitude.

Comme d’habitude, une fois la procédure enclenchée, il vous faudra ensuite échanger votre ancien matériel contre le nouveau, précise Free sur sa page.

