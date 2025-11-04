Free dégaine une nouvelle édition limitée très spéciale de la Freebox Ultra en collaboration avec Netflix, une 1ère mondiale

À l’occasion de la 5ᵉ et ultime saison de Stranger Things, Free et Netflix s’unissent pour commercialiser une édition limitée Stranger Things de la Freebox Ultra avec un design revisité aux couleurs de l’Upside Down.

Après avoir lancé il y a tout juste un an une première édition limitée rouge et transparente de sa Freebox Ultra, Free récidive ce 4 novembre, cette fois en duo avec Netflix. Le FAI annonce commercialiser “une Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things”.

“Cette collaboration est une première mondiale : c’est la première fois qu’un Server Internet est personnalisé pour adopter l’identité visuelle d’une série”, se félicite l’opérateur qui pour célébrer la dernière saison de l’une des séries Netflix les plus populaires de ces dernières années, s’est donc associé au leader mondial de la SVOD pour proposer un “objet inédit conçu comme un véritable hommage à Stranger Things”.

Le serveur Ultra revisité avec 7 modes d’animation personnalisables

Plus concrètement, les équipes Free ont personnalisé le Server Internet de la Freebox Ultra en y intégrant l’univers emblématique de la série. Ainsi le serveur arbore une parure exclusive inspirée de l’univers rétro et fantastique de la série avec bandeau lumineux LED inspiré des fameuses guirlandes de la série, avec 7 modes d’animation personnalisables via l’application Freebox Connect. “À l’allumage, les silhouettes des quatre héros principaux, poursuivis par le Démogorgon, apparaissent sur l’écran d’affichage du Server”, explique Free.

L’opérateur en profiter pour rappeler rester aujourd’hui “le seul opérateur à inclure Netflix Standard avec publicité dans une offre fixe, symbole d’une collaboration durable avec la plateforme pour offrir la meilleure expérience de divertissement à ses abonnés”. Car au-delà de ce nouvel habillage, cette Édition Limitée Stranger Things conserve les mêmes atouts que l’offre classique, elle inclut notamment la Fibre Free jusqu’à 8 Gbit/s et le Wi-Fi 7 pour une connexion ultra-rapide mais aussi l’accès inclus à Netflix Standard avec pub, Disney+ avec pub, Prime Video avec pub, La Chaîne CANAL+ en live, et plus de 340 chaînes TV, dont TV by CANAL. Ou encore les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Le tout sans engagement, au tarif de 49,99 €/mois la première année, puis 59,99 €/mois. On aurait aimé cependant que cette fois Netflix sans pub soit inclus eu égard à la taille de ce partenariat.

🚨 Code Rouge 🚨

Pour la sortie de l’ultime saison de Stranger Things découvrez notre Freebox Ultra Édition Limitée en collaboration avec Netflix, disponible dès maintenant. Et rendez-vous le 27 novembre pour découvrir la partie 1 de la saison 5 de Stranger Things, seulement… pic.twitter.com/9SRV4xwlwG — Free (@free) November 4, 2025

À partir du 27 novembre 2025, Stranger Things fera son grand retour pour une cinquième et dernière saison très attendue sur la plateforme du mastodonte américain. Nicolas Thomas, Directeur Général de Free déclare à cette occasion : « Nous sommes très fiers que Netflix ait choisi Free pour cette première mondiale. Cette collaboration illustre la confiance d’un acteur mondial du streaming dans les compétences uniques de nos équipes. Chez Free, nous concevons et maîtrisons en interne le design et la technologie de nos Freebox, ce qui nous permet de donner vie à des projets uniques, à l’image de cette Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox