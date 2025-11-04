Les abonnés Freebox peuvent migrer vers l’offre Freebox Ultra Edition Limitée Stranger Things, échange ouvert pour les clients actuels

Free ouvre la migration aux abonnés Freebox vers la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things, une version collector du Server Internet aux couleurs de la série culte.

Lancée ce 4 novembre, La Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things n’est pas réservée uniquement aux nouveaux clients. Free annonce que les abonnés actuels à son offre premium peuvent désormais échanger leur serveur pour cette version inédite, pensée comme un hommage à l’univers rétro-fantastique de la série Netflix. Les autres abonnés Freebox peuvent quant à eux migrer.

L’échange ou le changement vers l’offre Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things s’effectueront directement depuis l’Espace Abonné, moyennant 49 € de frais. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’opérateur n’a pas encore intégré ces possibilités.

Le tarif de l’offre reste fixé à 59,99 €/mois, ou 49,99 €/mois la première année pour les nouveaux inscrits. Les fans peuvent également souscrire dès aujourd’hui en boutique Free, en ligne ou par téléphone au 1044. Attention toutefois, cette édition spéciale du Server Internet Ultra “Stranger Things” est proposée jusqu’à épuisement des stocks.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox