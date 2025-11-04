Free offre un an d’abonnement à la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things

Free fait gagner en boutique et directement via votre smartphone un week end à Londres et surtout un an d’abonnement à la Freebox Ultra Edition Limitée. Pour participer, il suffit de vous lancer dans un jeu en réalité augmentée dès à présent.

A l’occasion du lancement de la Freebox Ultra Série Limitée Stranger Things pensée pour rendre hommage à la série culte dont la saison ultime débarquera à la fin du mois, Free et Netflix ont prévu un dispositif spécial avec, notamment, un habillage exclusif des 266 boutiques de Free aux couleurs de la série phare de la plateforme américaine.

Mais ce n’est pas tout, Free nous indique le lancement d’un jeu concours avec une expérience en réalité augmentée en boutique et sur les smartphones avec des lots à gagner comme un week end à Londres (voyage et hôtel pour 4 personnes) afin d’assister à la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow ou encore un an d’abonnement offert à la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things. Pour jouer, il suffit de cliquer sur ce lien depuis votre mobile et vous laisser embarquer dans la faille.

Par ailleurs, 150 lots de produits dérivés comprenant une gourde et un tote bag sont à gagner. Une nouvelle pub reef sera diffusée également sur les réseaux sociaux dès aujourd’hui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox