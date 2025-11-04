Free met à jour son application Freebox Connect pour coller à sa nouvelle Freebox Ultra Edition Spéciale

Pour faire passer la nouvelle Freebox Ultra aux couleurs de “Stranger Things”, une mise à jour de Freebox Connect est nécessaire.

La toute dernière Freebox Ultra vient de sortir, une édition limitée aux couleurs de la série emblématique de Netflix “Stranger Things”, avec un design complètement revisité et, comme ce fut le cas pour l’édition spéciale des 25 ans l’année dernière, l’un des points d’intérêt de cette box est la possibilité d’afficher des animations lumineuses sous sa coque pour lui donner plus de vie.

Afin de pouvoir passer d’un mode à l’autre, les abonnés qui se procureront cette box devront passer par Freebox Connect, l’application de l’opérateur, qui vient donc d’être mise à jour pour intégrer la gestion lumineuse de cette édition spéciale. Vous aurez ainsi le choix entre plusieurs animations, certaines reprises de l’édition collector précédente, mais avec un nouveau mode “Stranger Things” également.

La mise à jour est en cours de déploiement, notamment sur iOS, mais dans tous les cas, il faudra attendre de recevoir cette nouvelle box pour tester ces animations spéciales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox