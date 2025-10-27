France Télévisions et TF1 attaquent Free TV pour avoir commercialisé leurs chaînes “sans concertation préalable”

Le torchon brûle entre les groupes audiovisuels et Free autour du dernier service de l’opérateur, et l’Arcom est appelée à intervenir.

Les groupes France Télévisions et TF1 ont exprimé ce lundi matin leurs plus vives inquiétudes après l’annonce du lancement de l’offre Free TV la semaine dernière, affirmant que le service reprend leurs chaînes et contenus de streaming “sans concertation préalable“. Dans un communiqué commun, les deux acteurs dénoncent une initiative ” brutale et unilatérale ” de la part de Free, estimant qu’elle remet en cause leurs droits d’éditeurs et leurs modèles économiques.

Selon les deux groupes, il n’y aurait ainsi eu aucun accord sur les conditions de diffusion et de monétisation. Une démarche qualifiée de ” méprisante ” à l’égard des ayants droit, des créateurs et de l’ensemble des partenaires du secteur audiovisuel. Ils rappellent que l’intégration de leurs services dans des plateformes tierces constitue un sujet hautement stratégique. Ils soulignent qu’ils ont investi massivement dans leurs propres plateformes, TF1+ et France.tv, afin de maîtriser l’expérience utilisateur, la ligne éditoriale et les revenus publicitaires nécessaires au financement de leurs programmes.

Selon eux, Free s’approprie leurs services sans garantir ni leur valorisation, ni leur monétisation, ce qui menace directement la capacité des chaînes à financer la création audiovisuelle française. France Télévisions et TF1 alertent sur les risques de déstabilisation que cette initiative pourrait faire peser sur tout l’écosystème audiovisuel national, déjà fragilisé par la concurrence des plateformes internationales. Les deux groupes appellent les pouvoirs publics et l’ARCOM à se saisir rapidement du dossier afin d’examiner les conditions dans lesquelles Free TV a intégré leurs chaînes et contenus.

