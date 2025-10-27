Free Mobile : l’IPv6 s’apprête à franchir les frontières, l’opérateur prépare son activation pour les abonnés en voyage

L’opérateur a confirmé à RNC Mobile que l’activation de l’IPv6 en itinérance à l’étranger est bien dans les tuyaux.

Lors de la Journée des Communautés Free du 3 octobre, la team de l’application RNC Mobile a interrogé l’opérateur sur la gestion de l’IPv6 à l’étranger. Si l’IPv6 est désormais activé par défaut sur le réseau propre et en itinérance nationale, les points d’accès (APN) restent configurés en IPv4 seul lors du roaming international.

A la question de savoir s’il ne serait pas pertinent de passer ces APN en IPv4/IPv6 par défaut, Free a répondu simplement mais clairement : “Cette évolution est prévue. Les équipes travaillent dessus.” Une confirmation qui laisse entendre qu’une mise à jour prochaine des configurations APN pourrait améliorer l’expérience des abonnés Free Mobile en déplacement à l’étranger, avec une meilleure compatibilité réseau et une connectivité plus moderne.

Le protocole est lui activé par défaut depuis mars 2025 dans l’Hexagone pour les abonnés Free Mobile, nouveaux comme existants. L’option IPV4/IPV6 a ainsi été supprimée de l’espace abonné, il est devenu impossible de désactiver l’IPv6. Cette activation par défaut avait pour but de combler le retard de Free Mobile en la matière sur le segment alors que l’Arcep l’appelait depuis de nombreuses années à franchir le pas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox