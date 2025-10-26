Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement tonitruant de Free TV gratuit pour tous, plus de 30 chaînes TV débarquent sur les Freebox, ça bouge pour les abonnés Free Mobile etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free lance Free TV, “la plus grande offre TV gratuite” pour tout le monde, l’opérateur casse les codes avec plus de 170 chaînes incluses, 25 000 heures de replay et Free Ciné (plus de 500 films). Plus d’infos…

Free TV : voici la liste complète des plus de 170 chaînes incluses dans l’offre gratuite de Free. Plus d’infos…

Et voici comment y accéder, On vous dit tout…

Free annonce le lancement de 27 nouvelles chaînes thématiques en tout genre, incluses sur les Freebox et dans Free TV pour tous. Plus d’infos…

Lancement de Free TV+ : une nouvelle offre premium à 0,99€ pendant 1 an puis 5,99€/mois pour les abonnés Orange, SFR et Bouygues. Plus de 300 chaînes sont incluses. Plus d’infos…

Découvrez la liste complète des chaînes 300 incluses dans l’offre TV payante de Free. Plus d’infos… Free ajoute 3 nouvelles chaînes X à son offre TV (Desire TV, Bang U, Redlight HD). Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout puisqu’il a ajouté encore 3 nouvelles chaînes gratuites à son offre TV, NCA TV – la Nouvelle Chaîne Africaine (canal 426), Fashion TV Secrets – coulisses du glamour (canal 242) et Silk Way – la fenêtre du Kazakhstan sur le monde (canal 697 ). Plus d’infos…

L’opérateur clarifie les conditions d’accès à son modem de secours 4G : seuls les abonnés Freebox situés dans une zone couverte par l’assistance de proximité Free Proxi peuvent actuellement en bénéficier gratuitement en cas de panne. Les autres doivent passer par la location, proposée depuis 2023. Mais cela va changer. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour du Player Devialet et Freebox One avec des améliorations (1.5.21). Plus d’infos… Free lance une mise à jour du player des Freebox Révolution (1.3.54) avec des nouveautés. Plus d’infos… Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra, Disney+ reste inclus sans surcoût malgré la hausse de prix, les autres forfaits ne sont pas épargnés. Plus d’infos… Free passe un cap avec plus de 300 chaînes incluses dans les Freebox, et écrase Orange, SFR et Bouygues. Plus d’infos… La chaîne cinéma de Free change de nom, la programmation est enrichie. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile prévient actuellement ses clients par courriel d’un basculement technique important : une partie des fréquences jusque-là utilisées pour la 3G va être réaffectée à compter du 15 décembre à la 4G. Plus d’infos…

Free Mobile accélère fortement sur la VoLTE en roaming pour son forfait à 19,99 €/mois, 100 % des destinations incluses seront couvertes « d’ici peu ». Plus d’infos…

Nouveau : Free Mobile simplifie l’installation de l’eSIM, plus besoin de QR code. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Oqee, Free TV+, quels sont les changements et nouveautés pour les abonnés Freebox et Free Mobile ? Plus d’infos…

Free fait le pari des “chaînes en streaming” gratuites sur les Freebox face à Pluto TV avec déjà près de 40 canaux disponibles. Plus d’infos…

Free Proxi : la populaire assistance de proximité de Free passe un cap aux quatre coins de la France avec ses conseillers « hybrides ». Plus d’infos…

Les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile peuvent désormais accéder à la TV gratuitement grâce à Free TV. Plus d’infos…

Comment s’inscrire à la nouvelle offre Free TV+ et profiter de 300 chaînes pour 0,99€/mois sans Freebox ou forfait Free Mobile. Plus d’infos…

Free pousse fortement pour une adoption massive de la 5G+ sur les smartphones de ses abonnés et révèle pourquoi. Plus d’infos…

Free Mobile annonce être le seul opérateur à permettre les appels en WiFi à l’étranger à ses abonnés. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox