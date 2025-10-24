Free Mobile accélère fortement sur la VoLTE en roaming pour son forfait à 19,99 €/mois, 100 % des destinations incluses seront couvertes « d’ici peu »

Free Mobile passe à la vitesse supérieure sur la voix sur 4G à l’étranger : l’opérateur annonce l’extension de la VoLTE en roaming pour les abonnés au forfait 19,99 €/mois, avec l’objectif de couvrir les 117 destinations prochainement contre 59 aujourd’hui.

Emettre et recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G et 5G Non-Standalone de Free Mobile, c’est le quotidien de nombreux abonnés de l’opérateur en France métropolitaine depuis plusieurs années, à condition de disposer d’un smartphone compatible même si la liste est aujourd’hui impressionnante. Mais qu’en est-il à l’étranger ? A cette question l’opérateur nous répond aujourd’hui : “chez Free, la VoLTE est également disponible à l’étranger sur plus de la moitié des 117 destinations incluses dans le Forfait Free 5G, ce qui permet de disposer d’une très bonne qualité d’appels lors de ses déplacements. Chaque mois, la VoLTE est activée sur de nouvelles destinations afin de couvrir 100% des destinations d’ici peu”. Actuellement, les abonnés en bénéficient dans 59 destinations.

La VoLTE, c’est quoi ?

La Voice over LTE (VoLTE) permet d’émettre et de recevoir ses appels sur les réseaux 4G et 5G Non-Standalone, sans repasser en 3G/2G. À la clé : établissement d’appel plus rapide, qualité sonore nettement améliorée et navigation Internet qui reste active en 4G/5G pendant la conversation. La VoLTE est activée par défaut sur la plupart des smartphones compatibles. Sur certains modèles, un passage par les réglages peut être nécessaire.

Pour les iPhone (iOS), sur les modèles récents, il n’y a rien à faire. Sur des modèles plus anciens : Réglages, Données cellulaires, Options (ou sélectionner la carte SIM si dual-SIM), Voix et données 4G.

Sur Android, rendez-vous dans Paramètres, Connexions, Réseaux mobiles puis activer la VoLTE de la SIM Free. Avant tout, vérifiez la compatibilité de votre smartphone parmi les modèles référencés par l’opérateur dans cette page officielle et actualisée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox