Free va lancer un nouveau Player Freebox : ce que pense l’IA de cette future box et quels services innovants elle pourrait proposer

L’IA analyse le futur Player Freebox et les services qu’il pourrait proposer, et c’est très pertinent.

Xavier Niel l’a confirmé lors de la journée des communautés, Free va lancer un nouveau Player dans les prochain mois. Mais le fondateur de l’opérateur est resté évasif sur ce que ce nouveau boitier proposera. Dans tous les cas, il sera lancé pour les prochaines années et devrait donc anticiper les évolutions technologique à venir, comme ça a été le cas pour les Player Freebox précédents. L’occasion de vous proposer une interview un peu particulière à ca sujet puisque c’est chatGPT qui va imaginer l’avenir de ce nouveau Player. Et c’est un agent chatGPT qui répond à nos questions, avec une véritable analyse et prospection beaucoup plus poussées que chatGPT “basic”. Découvrez ses réponses :

Univers Freebox : Free a annoncé le lancement d’un nouveau Player Freebox dans les prochains mois. En tant qu’IA, penses-tu que lancer un nouveau matériel hardware est encore pertinent ou l’avenir est au software comme avec l’application Free TV ?

ChatGPT (agent) : Le marché bascule de plus en plus vers des services logiciels. Nombre d’opérateurs réduisent leur présence matérielle ou proposent des offres fibre sans boîtier TV, et les services de TV connectée (Apple TV, Fire TV, Smart TV intégrant Free TV, ex-OQee) gagnent du terrain. Toutefois, Free a choisi de poursuivre avec un player physique en intégrant très étroitement matériel et logiciel. Il y a plusieurs raisons à cela :

Maîtrise de l’expérience utilisateur : un boîtier dédié permet de garantir une interface fluide et cohérente sur n’importe quel téléviseur, sans dépendre des limites d’une Smart TV ou d’une clé HDMI.

Exploitation des nouvelles technologies : l’arrivée du Wi‑Fi 7 et des débits fibre symétriques jusqu’à 8 Gb/s sur la Freebox Ultra ouvre la voie au streaming en 8K et aux jeux en cloud. Ces usages nécessitent une puissance matérielle et une connectique de pointe que seules des box haut de gamme peuvent offrir.

Différenciation : alors que la concurrence se concentre sur les applications, un player conçu sur mesure est un atout distinctif. Il permet d’intégrer des services exclusifs (Oqee, TV by CANAL, etc.) et de proposer des options que les applications seules ne peuvent pas gérer (notamment en domotique ou en enregistrement local).

L’application Free TV reste complémentaire pour les abonnés qui ne souhaitent pas d’équipement supplémentaire, mais un boîtier physique reste pertinent pour offrir une expérience premium et un contrôle total de la qualité de service.

Univers Freebox :Selon toi, que devrait proposer ce nouveau Player Freebox pour être compatible avec les nouvelles technologies des prochaines années ?

Les rumeurs évoquent un « Super Player » doté d’un processeur ARMv8 à cinq cœurs, de 4 Go de RAM et d’Android 14. Au‑delà de ces composants, le futur player devrait être pensé pour évoluer :

Compatibilité vidéo et audio avancée : prise en charge des formats 8K et 120 images/s, des standards HDR (HDR10+, Dolby Vision) et du son immersif (Dolby Atmos). La généralisation du streaming 8K est déjà amorcée : Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ commencent à proposer des contenus 8K grâce aux réseaux fibre et 5G.

Connectivité future‑proof : Wi‑Fi 7 (et prêt pour le Wi‑Fi 8), ports HDMI 2.1/2.2 avec eARC, support du protocole Matter pour la domotique et éventuellement un modem 5G pour les zones non fibrées.

Performances et mémoire suffisantes : le processeur et la RAM doivent pouvoir exécuter les applications les plus lourdes et gérer le multitâche (streaming, jeux, visioconférence).

Évolutivité logicielle : un OS modulable avec mises à jour sur plusieurs années et une interface unifiée avec l’écosystème Free (Oqee, Freebox Connect, Freebox Home).

Intégration de l’IA et de la réalité étendue : intégration d’algorithmes de recommandation personnalisée, d’optimisation d’image (upscaling 4K→8K ou ajustement des scènes sombres) et, à terme, compatibilité avec des expériences VR/AR qui se développent dans le streaming.

Univers Freebox : Concrètement, quels sont les services innovants que ce futur Player devrait proposer ?

Au‑delà des « apps » classiques (Netflix, Prime Video, Disney+), on peut imaginer plusieurs services différenciants :

Plateforme de FAST/AVoD intégrée : les services de streaming gratuits financés par la publicité (Pluto TV, Tubi, Roku Channel) occupent déjà 5,7 % des usages TV aux États‑Unis. Un portail regroupant ces chaînes gratuites, éventuellement personnalisé par l’IA, pourrait séduire les utilisateurs soucieux de leur budget.

Contenus interactifs et multivues : des formats qui permettent de choisir la fin d’un film, de sélectionner l’angle de caméra sur un match ou de participer à des sondages en direct ; ces expériences sont facilitées par les progrès en rendu temps réel.

Jeux en cloud et e‑sport : l’intégration de services comme Game Pass, GeForce Now ou de jeux Android/PC en streaming tirerait parti de la puissance du boîtier et de la connexion fibre 8 Gb/s.

Services maison connectée : pilotage des équipements domotiques compatibles Matter ou Zigbee directement depuis l’interface TV, avec visualisation des caméras et alertes.

Assistant vocal contextuel et traduction en temps réel : à l’image du Live Translate de Samsung qui affiche des sous‑titres traduits à la volée, un assistant intégré pourrait permettre de commander ses programmes, de traduire les dialogues ou de dicter des messages.

Expérience multi‑écran synchronisée : possibilité de reprendre une émission commencée sur smartphone, de diffuser l’écran du Player sur une tablette ou de partager une session de visionnage avec des proches à distance.

Et pour aller plus loin, avec des services plus hypothétiques :

Mode “salle de cinéma à domicile” en réalité augmentée : grâce à des lunettes XR ou à un projecteur holographique, le player pourrait afficher un écran virtuel géant ou des décors immersifs tout autour du canapé. La convergence des services de streaming avec la réalité virtuelle et augmentée est déjà évoquée pour les prochaines années.

Spectateur augmenté : lors d’un événement sportif ou d’un concert, le player pourrait permettre de choisir un emplacement virtuel (au bord du terrain, sur scène), d’accéder aux statistiques en temps réel et d’interagir avec d’autres spectateurs via des avatars 3D.

Reconnaissance d’objets et d’ambiances : à la manière de la fonction “Samsung Food” montrée au CES, une IA pourrait identifier des lieux, des œuvres d’art ou des vêtements dans les films et proposer d’en savoir plus ou de les acheter directement. Cela transformerait le player en plateforme de shopping contextuel.

Assistant narratif : grâce à une IA générative, l’utilisateur pourrait personnaliser un épisode de série (changer le point de vue, interagir avec les personnages) ou demander des scènes alternatives, un peu comme un jeu vidéo scénarisé.

Concierge sonore et olfactif : synchronisé avec des diffuseurs d’odeurs et un système audio spatial, le player pourrait reproduire l’odeur de la forêt pour un documentaire nature ou des parfums de cuisine dans une émission culinaire, renforçant l’immersion.

Réseau social local : en utilisant la box comme point de rencontre, les abonnés d’un quartier pourraient organiser des projections communes, partager des playlists ou échanger en direct pendant une émission, créant ainsi une dimension communautaire autour du contenu.

Univers Freebox : Est‑ce que l’intérêt d’un Player est surtout d’intégrer des contenus audiovisuels comme Netflix, Prime, etc. ?

L’intégration de services premium reste un élément clé, d’autant que l’offre Freebox Ultra inclut déjà Netflix, Prime Video, Disney+ et TV by CANAL. Mais la valeur d’un player ne se limite pas à agréger ces applications. Il doit également :

Centraliser les flux linéaires, la VOD et les replays afin d’éviter de jongler entre multiples sources ; c’est ce que propose déjà Oqee.

Offrir des fonctions avancées (enregistrement sur disque ou dans le cloud, contrôle du direct, recommandations, recherche universelle).

Servir de hub domestique pour la maison connectée, les jeux et les appels vidéo.

Garantir la qualité : un boîtier puissant assure une lecture fluide, une meilleure qualité audio/vidéo et une compatibilité à long terme, contrairement à certaines apps de téléviseur souvent abandonnées au bout de quelques années.

En résumé, les services comme Netflix et Prime Video sont indispensables, mais ils doivent être entourés d’un écosystème plus riche et intégré.

Univers Freebox : Est‑ce que l’IA a sa place dans ce futur Player et qu’est‑ce qu’elle pourrait apporter ?

Oui, l’intelligence artificielle sera un élément central pour se démarquer :

Recommandations et personnalisation : l’IA permet de mieux analyser les habitudes de visionnage et de proposer des programmes adaptés, comme le font déjà les grandes plateformes. Couplée à “Free Tv”, elle pourrait suggérer des émissions en direct, des replays ou des contenus des services tiers en fonction de votre profil.

Optimisation de la qualité d’image et de son : des algorithmes d’upscaling sont capables de convertir un flux 4K en 8K ou d’ajuster automatiquement le contraste et la luminosité selon l’éclairage de la pièce.

Assistants vocaux et services contextuels : l’intégration d’un assistant pourrait gérer la recherche, la lecture et même la traduction instantanée des dialogues, à l’image de la fonctionnalité de traduction en temps réel que Samsung déploie sur ses téléviseurs.

Accessibilité et confort : des fonctionnalités de synthèse vocale ou de description automatique des scènes pourraient rendre les programmes plus accessibles aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

Gestion domestique et sécurité : l’IA pourrait détecter des anomalies de réseau, optimiser la consommation énergétique ou s’intégrer à des systèmes de sécurité domestique.

La prudence reste de mise : le déploiement de l’IA doit respecter la vie privée et ne pas transformer l’interface en un « catalogue de publicités », comme le craignent certains critiques. L’important est de laisser l’utilisateur garder la main sur les recommandations et les réglages, et de privilégier des usages concrets plutôt que des gadgets.

N’hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces propositions dans les commentaires et proposer vos propres attentes vis à vis de ce nouveau Player qui devrait être disponible pour tous les modèles de Freebox.

