Free fait le pari des “chaînes en streaming” gratuites sur les Freebox face à Pluto TV avec déjà près de 40 canaux disponibles

Free se démarque désormais avec un modèle de diffusion TV mélangeant les chaînes linéaires traditionnelles et les flux dits FAST. Une mosaïque baptisée “chaînes en streaming” les regroupe sur le canal 27 de certaines Freebox et sur des supports de Free TV.

À l’heure où les services AVOD comme Pluto TV et les plateformes TF1+, France TV et M6+ misent sur des chaînes thématiques financées uniquement par la publicité, Free devient le premier opérateur télécom en France à faire le choix d’un modèle hybride alliant deux mondes. L’opérateur intègre ainsi depuis plusieurs semaines “chaînes en streaming” gratuites dans l’univers Freebox, mais pas seulement puisque Free TV, sa nouvelle offre TV gratuite ouverte à tous, abonnés ou non, en intègre aussi (en partie). Au total, 37 canaux sont déjà disponibles sur les box de Free hors mini 4K, Free les rend facilement accessibles en les regroupant dans une mosaïque dédiée sur le canal 27 de certaines Freebox et sur plusieurs supports de Free TV, ex-Oqee, comme par exemple sur Apple TV.

Plutôt que de se contenter d’un accord de distribution avec Pluto TV, Free choisit la voie de l’intégration directe. Objectif : proposer, dans un même environnement, des chaînes thématiques en continu financées uniquement par la publicité, accessibles instantanément aux côtés de chaînes linéaires traditionnelles.

Les 37 chaînes FAST disponibles actuellement chez Free

38 – Free TV La Chaîne

63 – Le Meilleur d’Arthur

69 – Enquêtes de choc

74 – Love Crime & History

75 – Homicide

76 – Le Meilleur des Jeux TV

77 – Le Meilleur de la TV Réalité

78 – Les Anges (de la téléréalité)

92 – Y’a que la vérité qui compte

93 – Familles en scène

96 – Les Z’amours

98 – Qui veut gagner des millions

107 – Shadowz TV

108 – Society+ la chaîne

115 – Allociné

116 – Top Sci-Fi

117 – Box Office Action

139 – Box Office Drama

140 – Box Office Teens

160 – BFM2

162 – BFM Grands Reportages

169 – RMC Talk Info

179 – After Foot TV

199 – Cap Terre

217 – Les Secrets de nos Régions

222 – RMC WOW

223 – RMC Mystère

224 – RMC Alerte Secours

225 – Immersion

226 – Real Life

227 – Ailleurs

228 – Épicurieux

229 – Voyages & Saveurs

233 – RMC Mecanic

251 – RMC J’irai dormir chez vous

254 – Ça chauffe en cuisine

270 – The Pit

