Free fait le pari des “chaînes en streaming” gratuites sur les Freebox face à Pluto TV avec déjà près de 40 canaux disponibles
Free se démarque désormais avec un modèle de diffusion TV mélangeant les chaînes linéaires traditionnelles et les flux dits FAST. Une mosaïque baptisée “chaînes en streaming” les regroupe sur le canal 27 de certaines Freebox et sur des supports de Free TV.
À l’heure où les services AVOD comme Pluto TV et les plateformes TF1+, France TV et M6+ misent sur des chaînes thématiques financées uniquement par la publicité, Free devient le premier opérateur télécom en France à faire le choix d’un modèle hybride alliant deux mondes. L’opérateur intègre ainsi depuis plusieurs semaines “chaînes en streaming” gratuites dans l’univers Freebox, mais pas seulement puisque Free TV, sa nouvelle offre TV gratuite ouverte à tous, abonnés ou non, en intègre aussi (en partie). Au total, 37 canaux sont déjà disponibles sur les box de Free hors mini 4K, Free les rend facilement accessibles en les regroupant dans une mosaïque dédiée sur le canal 27 de certaines Freebox et sur plusieurs supports de Free TV, ex-Oqee, comme par exemple sur Apple TV.
Plutôt que de se contenter d’un accord de distribution avec Pluto TV, Free choisit la voie de l’intégration directe. Objectif : proposer, dans un même environnement, des chaînes thématiques en continu financées uniquement par la publicité, accessibles instantanément aux côtés de chaînes linéaires traditionnelles.
Les 37 chaînes FAST disponibles actuellement chez Free
38 – Free TV La Chaîne
63 – Le Meilleur d’Arthur
69 – Enquêtes de choc
74 – Love Crime & History
75 – Homicide
76 – Le Meilleur des Jeux TV
77 – Le Meilleur de la TV Réalité
78 – Les Anges (de la téléréalité)
92 – Y’a que la vérité qui compte
93 – Familles en scène
96 – Les Z’amours
98 – Qui veut gagner des millions
107 – Shadowz TV
108 – Society+ la chaîne
115 – Allociné
116 – Top Sci-Fi
117 – Box Office Action
139 – Box Office Drama
140 – Box Office Teens
160 – BFM2
162 – BFM Grands Reportages
169 – RMC Talk Info
179 – After Foot TV
199 – Cap Terre
217 – Les Secrets de nos Régions
222 – RMC WOW
223 – RMC Mystère
224 – RMC Alerte Secours
225 – Immersion
226 – Real Life
227 – Ailleurs
228 – Épicurieux
229 – Voyages & Saveurs
233 – RMC Mecanic
251 – RMC J’irai dormir chez vous
254 – Ça chauffe en cuisine
270 – The Pit