Free Mobile annonce être le seul opérateur à permettre les appels en WiFi à l’étranger à ses abonnés

L’opérateur revendique une exclusivité sur le marché français : ses abonnés peuvent passer des appels en WiFi depuis l’étranger, facturés comme s’ils étaient émis depuis la France métropolitaine. Et ça change tout.

Free Mobile met en avant un avantage unique sur le marché français : il est actuellement le seul opérateur à permettre à ses abonnés d’utiliser les appels en WiFi lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. Une annonce qui souligne la singularité de son approche technologique et la volonté de l’opérateur de simplifier la communication pour ses clients, y compris hors du territoire.

La VoWiFi (Voice over Wi-Fi) permet de passer et de recevoir des appels, ainsi que d’envoyer et de recevoir des SMS, en utilisant une connexion WiFi plutôt que le réseau mobile. Cette solution s’avère particulièrement utile dans les zones mal couvertes (bâtiments épais, sous-sols, zones rurales) où le signal mobile est faible, voire inexistant. Avec cette technologie, les abonnés peuvent utiliser leur numéro habituel, rester joignables sans réseau mobile et bénéficier d’une meilleure qualité sonore pour leurs communications.

Une exclusivité à l’étranger

Là où Free Mobile se démarque, c’est dans la possibilité d’utiliser cette fonction depuis l’étranger. Contrairement aux autres opérateurs français, Free autorise ses abonnés à passer des appels en Wi-Fi depuis n’importe quel pays. Mieux encore : les communications sont facturées comme si elles étaient émises depuis la France métropolitaine. En pratique, un abonné en voyage peut appeler ses proches en France depuis un hôtel, un café ou une connexion WiFi locale sans frais supplémentaires, une liberté que ne proposent pas les concurrents., D’autant que si Free Mobile propose un large catalogue de destinations incluses pour les 35 Go de son forfait phare, les appels ne sont pas toujours inclus, ainsi, en utilisant la VoWiFi, vous pouvez éviter des hors forfaits parfois exorbitants.

Pour profiter de la VoWiFi, il suffit de :

Disposer d’un smartphone compatible, parmi les modèles référencés par Free (liste disponible ici)

Être connecté à un réseau Wi-Fi authentifié ;

Et activer l’option “Appels Wi-Fi” dans les paramètres du téléphone (sur iPhone via les données cellulaires, ou dans les réglages réseau sur Android).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox