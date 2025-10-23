Une nouvelle plateforme disponible sur les Freebox grâce à Prime Video, avec une semaine d’essai gratuit

Les dramas coréens s’invitent sur Prime Video avec l’arrivée de Dramapassion.

Les amateurs de séries coréennes ont une nouvelle raison de se réjouir : la plateforme Dramapassion débarque sur Prime Video Channels, et donc directement accessible depuis les Freebox pour les abonnés Amazon Prime, avec une semaine d’essai gratuit pour découvrir son catalogue.

Pionnière du genre en Europe, Dramapassion est la première plateforme francophone entièrement dédiée aux dramas asiatiques, principalement coréens, mais aussi japonais, chinois et taïwanais. Lancée en 2010, elle s’est imposée comme une référence incontournable pour les fans de K-dramas bien avant l’essor mondial du phénomène.

Avec son arrivée sur Prime Video, Dramapassion rend son offre plus simple d’accès et mieux intégrée dans l’écosystème de streaming. Les abonnés peuvent ainsi profiter de centaines de séries en version originale sous-titrée français, avec des nouveautés diffusées en simulcast (en même temps qu’en Corée du Sud), ainsi que des classiques emblématiques du genre, comme Descendants of the Sun, Goblin, Crash Landing on You ou The Heirs.

L’abonnement, proposé à 14,99 €/mois sans engagement, avec une semaine d’essai gratuite, donne accès à un catalogue varié mêlant romance, comédie, drame historique, fantastique et thriller. De nombreuses séries sont également disponibles en HD et compatibles avec les appareils connectés (TV, smartphone, tablette ou ordinateur). Une belle opportunité pour les abonnés Prime de plonger, le temps d’une semaine gratuite, dans l’univers captivant des dramas asiatiques. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox