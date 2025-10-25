Free dévoile une information cruciale sur son backup 4G et sa gratuité pour les abonnés Freebox

L’opérateur clarifie les conditions d’accès à son modem de secours 4G : seuls les abonnés Freebox situés dans une zone couverte par l’assistance de proximité Free Proxi peuvent actuellement en bénéficier gratuitement en cas de panne. Les autres doivent passer par la location, proposée depuis 2023. Mais cela va changer.

Un service de secours limité aux zones Free Proxi, pour le moment. Le backup 4G Freebox permet de maintenir la connexion Internet en cas de coupure de la fibre ou de l’ADSL. Mais contrairement à ce que certains abonnés pouvaient espérer, Free ne le met pas à disposition partout en France. L’opérateur a confirmé à Busyspider que seuls les abonnés Freebox rattachés à une équipe Free Proxi peuvent aujourd’hui obtenir gratuitement le modem 4G en prêt lors d’une panne.

Autrement dit, ce dispositif de continuité de service est pour l’instant réservé aux zones couvertes par Free Proxi, qui compte 195 équipes locales. Mais cela va changer : “l’assistance Free est en période d’analyse au global d’une solution de back up en cas de panne afin de pouvoir la proposer rapidement à tous les abonnés”, a révélé l’opérateur au blog spécialisé dans les tutoriels Freebox. Des tests sont actuellement effectués avec des abonnés non éligibles à Free Proxi, le service d’assistance de proximité de Free.

Hors de ces zones, certains abonnés Freebox peuvent louer le modem de secours. Depuis 2023, Free propose en effet la location du Backup Freebox uniquement aux abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel 4G+, au prix de 4,99 €/mois.

