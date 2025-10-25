Free : diffusion gratuite sur les Freebox de la Saudi Pro League avec Cristiano Ronaldo et de nombreuses stars du foot

Bonne nouvelle pour les abonnés Free, la nouvelle chaîne “Zack Nani Foot, ne diffuse pas uniquement les matchs de’Équipe de France Espoirs.

Depuis le 13 octobre, Free est le seul opérateur à distribuer une chaîne événementielle de football dans l’écosystème Freebox, laquelle diffuse les matchs de l’Équipe de France Espoirs mais pas seulement. Disponible sur le canal 181, Zack Nani Foot reprend le signal des diffusions en direct du streamer Zack Nani, détenteur de droits permettant de proposer également jusqu’à trois matchs de Saudi Pro League par semaine en clair sur ses chaînes Twitch/YouTube. Free relaye ces diffusions pour les rendre accessibles simplement depuis l’interface TV des abonnés.

Après la fin du contrat Canal+ sur la Saudi Pro League en France, Zack Nani diffuse a décroché les droits l’été dernier, les abonnés Freebox ont ainsi désormais accès à de grosses affiches (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, etc.) en fonction de la programmation live du streamer. Dans ce championnat de plus en plus relevé, évoluent notamment Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou N’Golo Kanté, mais aussi un nombre grandissant de stars du foot.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox