Totalement Fibrés : Free révolutionne la télé et la rend gratuite pour tous

Votre magazine hebdomadaire « Totalement Fibrés » est de retour, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Nouveau numéro de TTFB, qui vous présente, comme chaque semaine, toute l’actualité de Free et des télécoms. Avec les grosses annonces de Free cette semaine, le sommaire est particulièrement chargé. Vous retrouverez aussi nos rubriques habituelles, comme le Up & Down et le chiffre de la semaine, ainsi que « Monsieur Question », votre relais pour répondre à vos interrogations.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox