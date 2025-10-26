Canal+ annonce offrir un cadeau spécial aux non abonnés, une mise en clair inédite va en ravir beaucoup
Bonne nouvelle pour les fans de football : Canal+ diffusera gratuitement et en clair le multiplex de la Ligue des champions du mardi 4 novembre directement sur l’app CANAL+. L’annonce a été faite ce samedi par la chaîne sur ses réseaux sociaux.
Après la mise en clair ce dimanche de Grand Prix du Mexique de Formule 1, Canal+ ne va pas s’arrêter sur cette lancée. “Le 4 novembre, le multiplex de la Ligue des champions sera diffusé gratuitement en direct sur l’app CANAL+ : 7 matches en direct dont PSG-Bayern et Liverpool-Real Madrid… Des affiches de rêve pour une soirée de folie”, a-t-il indiqué le 25 octobre sur X. Les non abonnés Canal+ mais aussi les clients Canal+ qui ne disposent pas du Pass Coupes de d’Europe du groupe, pourront ainsi accéder à cette soirée sportive de haut vol, simplement en installant et ouvrant l’application Canal+ sur l’un des nombreux supports compatibles.
Le 4/11, le multiplex de la Ligue des champions sera diffusé GRATUITEMENT en direct sur l’app CANAL+ : 7 matches en direct dont #PSGBAY et #LIVRMA… Des affiches de rêve pour une soirée de folie ✨#UCL pic.twitter.com/ysSZ5CUyUT
Les principales affiches du multiplex (mardi 4 novembre)
18h45
-
Naples – Eintracht Francfort
-
Slavia Prague – Arsenal
21h00
-
Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise
-
Bodø/Glimt – Monaco
-
Juventus – Sporting
-
Liverpool – Real Madrid
-
Olympiakos – PSV Eindhoven
-
Paris SG – Bayern Munich
-
Tottenham – FC Copenhague