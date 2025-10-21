Nouveau : Free Mobile simplifie l’installation de l’eSIM, plus besoin de QR code

Il est désormais possible d’installer son eSIM directement depuis l’Espace abonné Free Mobile, sans passer par le traditionnel QR code.

Jusqu’à présent, l’activation d’une eSIM chez Free Mobile nécessitait de scanner un QR code depuis un autre appareil. Désormais, cette étape devient inutile, annonce Free 1337 : depuis la page “Ma eSIM”, les abonnés peuvent simplement cliquer sur « Installer l’eSIM sur ce mobile » pour lancer l’installation automatique.

Avant cela, il suffit de copier le code de confirmation affiché à l’écran, puis de suivre les instructions. Le code PIN de la carte reste le même par défaut (1234).

Cette amélioration rend la procédure bien plus rapide et accessible, notamment pour les utilisateurs qui ne disposent que d’un seul appareil. Il reste cependant possible de choisir encore l’installation par QR Code ou une installation manuelle, si cela vous convient davantage.

Free Mobile continue ainsi d’accélérer sur la disponibilité de l’eSIM en étant récemment devenu compatible avec le transfert rapide et la conversion eSIM sur iPhone, et même en offrant l’eSIM pour l’achat de smartphone, ou encore en proposant l’eSIM pré-installée sur de nombreux smartphones Android, après les iPhone. Sans oublier de récentes annonces de la part de l’opérateur qui a affirmé sa volonté de proposer l’eSIM sur Apple Watch “bientôt”.

