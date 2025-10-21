Comment s’inscrire à la nouvelle offre Free TV+ et profiter de 300 chaînes pour 0,99€/mois sans Freebox ou forfait Free Mobile

Si vous êtes intéressé par Free TV+ pour accéder à un grand catalogue de contenus sur énormément de supports, il vous faut connaître cette manipulation.

L’offre Free TV+ permet d’accéder à une large sélection de chaînes et de contenus exclusifs directement depuis l’application Free TV, pour 0.99€/mois pendant un an puis 5.99€/mois, sans engagement. L’intérêt, outre un catalogue plus rempli, est aussi l’accès à des chaînes très populaires comme celles des groupes TF1 et M6, qui sont absentes de la version gratuite. L’inscription se fait en quelques minutes, avec une manipulation à connaître. D’où ce tutoriel, si vous êtes intéressé.

Ce qu’il faut avant de commencer

Pour souscrire à Free TV+, vous devez disposer d’un compte Free TV (le créer est assez simple), d’un équipement compatible, et de l’application Free TV installée sur votre smartphone ou votre appareil TV. Si vous utilisez une Smart TV, pensez également à installer une application de lecture de QR code. Enfin, vos informations de paiement doivent être enregistrées dans votre boutique d’applications (Google Play ou App Store).

Free TV est compatible avec de nombreux appareils : le Player Free TV 4K ou le Player Pop, ainsi qu’avec les Smart TV de marques comme Samsung, LG, Philips ou Hisense. Vous pouvez également profiter du service sur smartphone ou tablette via l’application disponible sur l’App Store et Google Play, mais aussi sur ordinateur en vous rendant sur le site tv.free.fr

Étapes d’inscription à Free TV+

Commencez par lancer l’application Free TV sur votre appareil, puis rendez-vous sur une chaîne payante, identifiable par un cadenas. Sélectionnez ensuite le bouton « Passer à Free TV+ ».

Si vous êtes sur Smart TV ou Fire TV, scannez le QR Code affiché à l’écran avec votre téléphone. L’application Free TV s’ouvrira automatiquement sur votre mobile. Connectez-vous à votre compte Free TV, puis suivez les instructions pour valider votre souscription.

Si vous êtes sur Android TV, Apple TV, mobile ou tablette, le processus est encore plus simple : ouvrez une chaîne payante, sélectionnez « Passer à Free TV+ », puis confirmez votre souscription. Une page de paiement Google ou Apple apparaîtra : suivez les étapes jusqu’à la fin de la transaction.

Une fois la souscription validée, votre accès à Free TV+ est activé instantanément. Vous pouvez alors visionner les chaînes payantes et profiter de tous les contenus et services inclus, sans avoir à reconfigurer votre appareil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox